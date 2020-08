Artiklen: Gratis p-pladser blev spærret af for et halvt år siden - men endnu er intet sket

Gratis p-pladser blev spærret af for et halvt år siden - men endnu er intet sket

Entreprenørs konkurs er kommet i vejen for, at byggeriet på den tidligere gratis grusparkeringsplads kan gå i gang

160 gratis p-pladser på Åmosevej i Hillerød bymidte blev i januar hegnet ind, fordi et nyt byggeri skulle gå i gang - men pladsen ligger stadig øde hen, uden at noget byggeri er gået i gang på grunden lige bag Hillerød Bibliotek.

"Sagen er projekteret, og de fleste myndighedsgodkendelser er på plads, men vi er løbet ind i det problem, at bygherrens totalentreprenør - BM Byggeindustri A/S - indgav konkursbegæring den 9. marts 2020. Det betyder, at bygherren. Frederiksborg Boligselskab, står med et projekt, men uden en entreprenør til at stå for opførelsen".