Henning Dalhoff, der er en af de ti kunstnere, der er med i kunstnerfællesskabet Gallery ArtTour, håber, at rigtig mange vil kigge forbi galleriet i SlotsArkaderne i den kommende weekend, hvor der er 50 procent på de fleste kunstværker. Foto: Martin Warming

Gør et kunstkup: Flittige kunstnere mangler lagerplads

For lidt lagerplads og en næsten ustyrlig lyst og trang til at være kreativ betyder, at kunstnerne bag Gallery ArtTour i SlotsArkaderne er kommet i pladsmangel.