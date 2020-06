Se billedserie Corona-krisen har haft positive effekter på barselsgangen, blandt andet fordi besøgsretriktionerne har givet de nybagte forældre ro. Foto: Jan Stephan

God start på familielivet: Corona-restriktioner har givet ro på barselsgangen

Personalet på hospitalet i Hillerød oplever, at det går bedre med at få gang i amningen, og at færre nyfødte er blevet genindlagt

Hillerød Posten - 27. juni 2020 kl. 10:10 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når en lille ny er kommet til verdenen, er det helt normalt, at familie og venner kommer på besøg på hospitalet. Men under corona-epidemien har der blandt andet været besøgsforbud på barselsgangen, og det har haft positive effekter, ifølge Mette Simonsen, chefjordemoder på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling på hospitalet i Hillerød.

Det har nemlig givet de nybagte forældre mere ro, så de har kunnet koncentrere sig om forældreskabet, og det har også givet plads til en tættere kontakt til personalet. Det har betydet, at opstarten på amningen er forløbet bedre end normalt.

"Et nyfødt barn har ofte diskrete symptomer på, at det er sultent, og det er nogle signaler, man let kan overse, når man har besøg, og barnet går fra arm til arm," siger Mette Simonsen.

Det kan resultere i en ond cirkel, hvor mælkedannelsen ikke bliver stimuleret, barnet får for lidt mælk og taber sig. Personalet på hospitalet i Hillerød har i perioden, hvor der har været corona-restriktioner, også observeret, at færre nyfødte er blevet genindlagt, som kan skyldes vægttab og ammeproblemer.

"Vi ved ikke, hvordan tingene hænger sammen, men det er noget, vi kan observere. Der vil også være familier, der har lidt under ikke at kunne have tæt kontakt med deres familie, men det overordnede billede er, at det er gået supergodt med forældreskabet og opstarten på familielivet. Det er tilsyneladende gået bedre end under den praksis, vi alle sammen havde før 11. marts - med fuld fart over feltet og masser af gæster".

At ro er godt på en barselsgang er ikke nyt, men:

"Vi har nok undervurderet, hvor travlt de gravide og nybagte familier har haft," siger chefjordemoderen.

Hurtigere udskrivelse En anden effekt af corona-nedlukningen er, at flere førstegangsfødende har valgt at tage hjem få timer efter fødslen frem for at blive på hospitalet.

"Også i den forbindelse har vi set, at det er gået rigtig godt, så hvis det er under de her forudsætninger, hvor man har ro og fred, så er det noget, man i højere grad kan tænke over som et attraktivt tilbud," siger Mette Simonsen, der nævner, at det også kan have haft en betydning, at forældrene har haft mindre travlt op til fødslen og derfor bedre tid til at forberede sig.

At flere har valgt at lade sig udskrive direkte fra fødestuen kan muligvis skyldes, at de nybagte forældre har ønsket at få familiebesøg, hvilket ikke har været muligt på hospitalet.

"Det kan være, de har haft nogle få tætte pårørende, som de har kunnet se, men generelt, tror jeg, der blandt borgere har været en bekymring for at komme på hospitalet og blive smittet".

Hold lav profil Nu hvor Danmark er ved at genåbne oven på corona-epidemien, vil chefjordemoder Mette Simonsen gerne komme med en opfordring.

"Vi vil gerne formidle til de gravide og kommende nybagte familier, at det kan være klogt at holde lav profil omkring fødselstidspunktet - både under indlæggelsen og når de er kommet hjem."

I øjeblikket er der givet tilladelse til, at der må komme én pårørende på besøg på hospitalet, og på et tidspunkt bliver det normale forhold, hvor venner og familie må komme alle døgnets timer.

Erfaringerne under corona-krisen kan bruges til, hvordan man fremover - når restriktionerne er ophævet - kan skabe ro om nybagte forældre, fortæller Mette Simonsen.

Kunne I overveje at lave besøgsrestriktioner?

"Vi har ikke taget nogen beslutning om det endnu, men det er selvfølgelig noget, vi skal overveje og drøfte nærmere. I dag er familierne også indlagt i kort tid, så det er enormt ambitiøst, at de skal have hele familien og vennekredsen på besøg inden for de første 48 timer".

Mette Simonsen kan desuden fortælle, at der har været få gravide, der har været syge med corona-virus eller andre infektioner på hospitalet i Hillerød.

"Vi er glade og taknemmelige for, at de gravide har isoleret sig og passet så godt på sig selv".

