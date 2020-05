Gitte Skov fra Hillerød har brugt coronakrisen til at skrive sin bog 'Knæk koden til at skabe et liv du elsker' færdig. Privatfoto

Gitte lynskrev ny bog under coronakrisen

Gitte Skov fra Hillerød har udgivet bogen 'Knæk koden til at skabe et liv du elsker'

Hillerød Posten - 23. maj 2020 kl. 17:54 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da regeringen 12. marts lukkede store dele af Danmark ned som følge af coronavirussens truende spredning, berørte det også fysioterapeut og livstilsmentor Gitte Skov fra Hillerød. Som med et fingerknips over natten var en stor del af hendes økonomiske fundament gennem deltidsarbejdet som fysioterapeut væk.

Men i stedet for at lade sig slå ud trak Gitte Skov i arbejdstøjet. Hun kastede sig i stedet ud i på blot fem uger at færdiggøre den bog, hun længe havde researchet på.

Gennem det seneste års tid har Gitte Skov stille og roligt bygget virksomheden Drømmelivet.dk op fra bunden fra sit hjem i Hillerød, og hun vejleder og rådgiver om vane- og livsstilsændringer og om det at skabe sig et liv, man elsker. Med yndlingscitatet "The mind is the limit" i baghovedet, besluttede hun med det samme, at få det allerbedste ud af den krisetid coronaen var og er.

Se mulighederne Hun havde i et par måneder op til coronakrisen arbejdet med at researche og samle materiale til en bog omhandlende netop det at tage ansvar for sit eget liv og forstå hvilke mentale blokeringer, der kan være på spil, når vores liv ikke tager sig ud, som vi ønsker det. Og ikke mindst, hvordan man så overkommer disse og bliver i stand til at bringe sig selv tættere på at leve det ønskede liv - drømmelivet, fortæller hun:

"Jeg lever mit liv præcis ud fra de redskaber, der beskrives i bogen - og det involverer at insistere på altid at se mulighederne, potentialerne og - ikke mindst - have tillid til, at tingene ordner sig. Og det er skrivningen af min bog et lysende eksempel på. Med en ukuelig optimisme, drive og handlekraft stod jeg med en færdig bog på 199 sider i løbet af blot fem uger".

Hun ser coronakrisen som en mulighed for at se livet fra et nyt og anderledes perspektiv.

"Det er faktisk alle tiders enestående mulighed for at lave lidt indre arbejde: Reflektere over hvordan du egentlig lever livet og bruger din dyrebare tid. Ser det ud, som du ønsker det? Eller er der stor uoverensstemmelse mellem den måde, du lever livet på, og den måde, du drømmer om at leve livet på?" siger hun.

Bogen manglede Gitte Skovs nye bog har titlen 'Knæk koden til at skabe et liv du elsker'. Den giver redskaber til at skabe overblik, perspektiv og fokus over de områder, der skal kigges efter i sømmene og justeres for at være i stand til at skabe sig et liv, man elsker.

"Jeg syntes i dén grad, at der manglede en bog, der indeholder alt, hvad der skal til, for at folk selv bliver i stand til at sætte kursen for deres liv - uden at det bliver kompliceret," siger hun.

Man kan læse uddrag af bogen samt bestille den på Drømmelivet.dk.