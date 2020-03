GiovannIS har ligget på Slotsgade 57 i fem år, men nu flytter butikken snart. Arkivfoto

GiovannIS flytter og udvider sortimentet

Den italienske isbutik har fundet et nyt, bedre lokale og flytter i starten af april

Hillerød Posten - 05. marts 2020 kl. 11:42 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Isglade hillerødborgere - og alle andre – har siden 2015 kunnet mæske sig i hjemmelavet italiensk is fra GiovanniIS på Slotsgade 57.

Men fra starten af april er butikken at finde et andet sted på Slotsgade.

Giovanni Nogler, der er manden bag giovannIS, har nemlig valgt at flytte butikken ned på Slotsgade 12 ved siden af Murer-Tonys Stræde i det tomme butikslokale, hvor der tidligere lå en helsekostbutik.

"Vi har haft fem gode år på Slotsgade 57, men den nye butik ligger bare meget bedre," siger Giovanni Nogler.

"Vi er virkelig glade for, at vi nu får et større og mere indbydende sted, hvor vores nuværende og fremtidige kunder ikke bare kan smage vores is- og kaffebarprodukter men også andre italienske specialiteter, der kan nydes takket være min ven Marco, der bliver min nye partner i dette eventyr".

Lige nu er det primært is, Giovanni Nogler langer over disken, men når butikken rykker ind i de nye lokale på Slotsgade 12, bliver der altså også mulighed for at smage andre italienske specialiteter.

"Vi har været tvunget til at lukke to måneder om året i januar og februar, fordi vi primært har solgt is, men det behøver vi ikke fremover, fordi man også kan få andre italienske specialiteter hos os," siger Giovanni Nogler.

Butikken skifter også navn i forbindelse med flytningen, men hvad det nye navn bliver, vil Giovanni ikke afsløre endnu.

"Det skal være en overraskelse," siger han.

GiovannIS åbner for sæsonen i den 'gamle' butik på Slotsgade 57 fredag den 6. marts, og i starten af april flytter butikken ind i den nye butik på Slotsgade 12.

