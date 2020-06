Gevinst på en kvart million kroner hos Kiosk Bien

To personer har tilsammen vundet 230.000 kroner i Varelotteriet på lodsedler, som er købt i Kiosk Bien

Ugen startede særligt godt for en heldig person fra Hillerød, efter dennes lodseddel blev udtrukket til en gevinst på 200.000 skattefrie kroner i Varelotteriets trækning mandag morgen.

Støt forening

Når man køber lodsedler i Varelotteriet i Hillerød, støtter man Hillerød Industri- og Håndværkerforening. De modtager to gange årligt et beløb baseret på antal solgte lodsedler i området. Derudover donerer Varelotteriet hvert halve år penge til landsdækkende sociale-og humanitære organisationer i Danmark - blandt andre Rådet for Sikker Trafik, Det Kriminalpræventive Råd og Mødrehjælpen.