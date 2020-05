Genforeningsstenen på hjørnet af Kannikegade og Sdr. Jernbanevej er blevet shinet op. Foto: Martin Warming

Genforeningssten har fået en overhaling

Hillerød Kommune har istandsat mindestenen for Sønderjyllands genforening med Danmark

Hillerød Posten - 09. maj 2020

Måske har du pludseligt lagt mærke til den store sten på den del af Kannikegade, der munder ud i Torvet.

Mindestenen for Sønderjyllands genforening med Danmark har nemlig været under kærlig behandling. Hillerød Kommune har renset og malet bogstaverne op i anledning af, at det er 100 år siden, genforeningen fandt sted.

"Nu kan folk se, at der står en sten, som markerer, at Sønderjylland blev dansk, og at man har en fredelig grænse. Vi synes, det er rigtig dejligt, at der er mulighed for, at flere tænker over det," siger Bent Kauffmann, formand for Grænseforeningen i Hillerød.

Ifølge formanden har stenen stået ubemærket hen som mindesten, før renoveringen i begyndelsen af marts, fordi forbipasserende ikke kunne se, hvad der stod på den.

"Hillerød Kommune er kommet med et flot resultat. Og vi er glade for, at 100 års fred ikke bliver taget for givet," siger han.

Det var Grænseforeningen, der bad kommunerne om at indstandsætte de omkring 670 mindesten, som står rundt omkring i landet, og sidste år blev det besluttet at frede stenene.

Imponerende indsats 100 års jubilæet for genforeningen i år er også en markering af, at grænsen har været fredelig i 100 år.

"Det har været bæredygtigt. Der har ikke været slagsmål om grænsen, og det har sparet liv," fortæller Bent Kauffmann.

Han fortæller, at det har haft stor betydning, at der efter 1. verdenskrig var en demokratisk afstemning i de berørte områder, der lå til grund for, at Sønderjylland atter blev en del af Danmark. 75 procent af Sønderjyderne stemte for at blive danske.

"Mindestenen viser os, at efter man genforeningen i 1920-30erne i hele landet har syntes, at folkeafstemningen var en imponerende indsats - ellers ville der ikke være over 600 sten. Det er Danmarks største samling af mindesmærker," fortæller Bent Kauffmann.

Ifølge Grænseforeningens hjemmeside blev stenen i Kannikegade rejst i 1928, men først indviet med hornorkester, faner og taler den 5. juni 1930 ved 10 års jubilæet for genforeningen.

Udskudt fejring Grænseforeningen i Hillerød havde planlagt en fejring af istandsættelsen den 14. maj. Men på grund af corona-epidemien har det været nødvendigt at udskyde arrangementet til en ny dato, som Grænseforeningen melder ud på et senere tidspunkt.

Borgmester Kirsten Jensen vil her sige et par ord, og den historie kontekst for stenen vil også blive formidlet.

Danmark tabte de tre hertugdømmer Slesvig, Holsten og Lauenborg til Tyskland (daværende Preussen) og Østrig i 1864. Den dansk-tyske grænse blev efter folkeafstemningen i 1920 rykket fra at have gået lige syd for Kolding til der, den løber i dag.