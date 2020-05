Genforeningen fejres i Hillerød - næste år

"Nu kan folk se, at der står en sten, som markerer, at Sønderjylland blev dansk, og at man har en fredelig grænse. Vi synes, det er rigtig dejligt, at der er mulighed for, at flere tænker over det," har Bent Kauffmann, formand for Grænseforeningen i Hillerød tidligere udtalt.