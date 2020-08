Generalforsamling holdt med afstand i frivilligcentret

Frivilligcenter Hillerøds generalforsamling blev den 20. august succesfuldt afviklet både fysisk og via online streaming.

Frivilligcenter Hillerøds generalforsamling, der skulle være holdt i marts, blev i stedet holdt 20. august både fysisk og via onlinestreaming.

27 stemmeberettigede grup­per og foreninger var fysisk til stede, mens ni af deltagerne foretrak at deltage hjemmefra.

Frivillig Fredag aflyst

Efter generalforsamlingen blev der holdt et kort medlemsmøde, hvor frivilligcentret fortalte om efterårets aktiviteter, herunder at man har besluttet at aflyse den sædvanlige fejring af Frivillig Fredag. jesl