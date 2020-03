Genbrugsstationen åbner igen i morgen

Genbrugsstationen på Lyngevej i hillerød har været lukket for private siden tirsdag den 31. marts på grund af corona-smittefaren.

Men nu åbner genbrugsstationen igen, oplyser Hillerød Forsyning.

"Det går stærkt med ændringer og nye udmeldinger i disse dage – vi sendte en status ud i fredags omkring lukningen af genbrugsstationen, men grundet ny udmelding fra Styrelsen for Patientsikkerhed har vi fået grønt lys til at genåbne vores genbrugsstation igen fra på tirsdag (tirsdag den 31. marts, red.)," skriver Hillerød Forsyning på sin hjemmeside.

De sidste to ugers lukning skete som en konsekvens af de nationale myndigheders anmodninger om at sende medarbejdere hjem, som ikke varetager kritiske opgaver.

"Der er nu kommet en udmelding fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som vurderer, at det vil være sundhedsmæssigt forsvarligt at genåbne genbrugsstationer for private, hvis det sikres, at de borgere, der kommer på genbrugsstationen, holder afstand til hinanden og til personalet samt en række andre konkrete forholdsregler," står der på Hillerød Forsynings hjemmeside.

Hillerød Forsyning er i disse timer ved at planlægge, hvordan det helt konkret skal fungere, når man skal aflevere sit affald på genbrugsstationen.

Hillerød Forsyning har normalt en ordning med, at man kan aflevere sit affald på genbrugsstationen uden for normal åbningstid, hvis man har tilmeldt sig ordningen. Den mulighed bliver der dog ikke åbnet op for endnu.