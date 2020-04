Se billedserie Røde Kors-butikken er en af de genbrugsbutikker, der er blevet hårdt ramt af corona-krisen. Foto: Martin Warming

Genbrugsbutikker i knæ: "Vi har ikke til næste måneds husleje"

Mange genbrugsbutikker risikerer at måtte dreje nøglen om på grund af corona-krisen

Hillerød Posten - 07. april 2020 kl. 11:30 Af Martin Warming

Corona-krisen har også ramt mange af de genbrugsbutikker, der bliver drevet af forskellige velgørende organisationer og foreninger.

De fleste af butikkerne har nemlig valgt at lukke, da mange af de frivillige, der står i butikkerne, er efterlønnere eller pensionister - og altså tilhører den såkaldte risikogruppe.

Og når der ikke kommer nogen penge i kassen, så kan man heller ikke betale sine regninger.

En af de genbrugsbutikker, der for alvor kan mærke corona-krisen kradse, er Røde Kors' butik i Slotsgade.

"Vi er helt i knæ. Vi har ikke engang til næste måneds husleje," fortæller Bent Kauffmann, der er formand for Røde Kors i Hillerød.

"Vi håber selvfølgelig, at der kommer en ordning, så vi kan søge om økonomisk hjælp. Vi håber også, at der er nogen, der ser med velvillige øjne på en huslejenedsættelse i en periode - for eksempel i et par måneder. Det vil hjælpe os gevaldigt," lyder det fra Bent Kauffmann, der understreger, at situationen er alvorlig.

"Det er den for alle butiksejere. Det er ikke kun os, der er ramt, men jeg må være ærlig og sige, at hvis der ikke kommer en hjælpepakke, hvor vi kan søge hjælp, eller en huslejenedsættelse, så har vi simpelthen ikke penge til at drive forretningen videre. Så det er rigtig alvorligt," siger han.

Beskytte de frivillige Bent Kauffmann ved endnu ikke, hvornår Røde Kors' genbrugsbutik i Hillerød kan åbne igen.

"Vi ville gerne åbne så hurtigt som muligt, men vi vil også meget gerne beskytte vores cirka 60 frivillige, der passer butikken, og det nytter ikke noget, at vi udsætter dem for fare," siger han.

Til gengæld modtager Røde Kors i Hillerød stadig masser af tøj i de tøjcontainere, der står rundt omkring i byen. Formentlig fordi mange har brugt lidt af deres ekstra fritid på at rydde op og ud i klædeskabene.

"Vi modtager faktisk dobbelt så meget tøj som normalt. Vi kan ikke selv sortere det i øjeblikket, men det bliver hentet af vores centrale lager i Køge, der grovsorterer det og sørger for at sende det videre," fortæller Bent Kauffmann.

Også Kræftens Bekæmpelses butik, IGEN på Østergade, er lukket i øjeblikket.

"Vi lukkede torsdag den 12. marts, altså dagen efter statsministerens tale, og vi har haft lukket lige siden. Det var planen, at vi skulle åbne igen efter påske, men det kommer vi ikke til, og vi ved endnu ikke, hvornår vi åbner. Det kommer først til at ske, når myndighederne mener, at det er forsvarligt, og så skal det selvfølgelig kunne ske på en betryggende måde for både vores frivillige i butikkerne og kunderne," fortæller Kim Steen Carlsen, der er distriktschef for IGEN-butikkerne i Birkerød, Helsingør, Virum og Hillerød.

"Der kommer ingen penge i kassen i øjeblikket, men vi afsøger selvfølgelig mulighederne for at søge nogle hjælpepakker, og så arbejder vi på at minimere de faste udgifter, men vi er ikke lukningstruet, som det ser ud lige nu. Kræftens Bekæmpelse har heldigvis en vis størrelse, men det er klart, at det her ikke er en særlig behagelig eller heldig situation," siger han.

Når IGEN-butikkerne engang åbner igen blive de frivillige i butikkerne udstyret med forskellige værnemidler, der skal beskytte dem mod corona-smitte.

"De skal kunne arbejde sikkert med de genbrugsvarer, vi får ind, og så skal de kunne omgås hiannden og kunderne i butikkerne på en sikker og forsvarlig måde. Det betyder blandt andet, at der vil blive sat plexiglas, som man efterhånden kender det fra mange andre butikker, op ved vores kasseapparater," fortæller Kim Steen Carlsen.

Ingen hjælp at hente Også hos Kirkens Korshær, der har en genbrugsbutik på Slotsgade 38, gør corona-krisen rigtig ondt.

"Vi går i øjeblikket glip af en omsætning på ti millioner kroner om måneden. Vi har forsøgt at finde nogle kasser, hvor vi kan søge økonomisk hjælp, men der er faktisk næsten ingen hjælp at hente for organisationer som os. Det er en meget alvorlig situation, og vi har brug for, at der er nogle, der vil tale vores sag over for politikerne," siger Dorthe Egede Hansen, der er teamleder for genbrug i Kirkens Korshær.

Kirkens Korshær forsøger også at lave aftaler med udlejere om enten reducering eller henstand af huslejen.

"Men vi møder desværre mange, der henviser til, at vi skal søge hjælp i nogle af de her pakker, som regeringen og Folketinget har lavet, men det kan vi ikke, som det ser ud i øjeblikket," siger hun.

Kirkens Korshær har 240 genbrugsbutikker på landsplan, og de er meget mere end et sted, hvor man bare kan gøre et godt og billigt køb.

"En stor del af det sociale arbejde, vi udfører, finansieres af salget i vores genbrugsbutikker, så de er selvfølgelig meget, meget vigtige for os," siger hun.

