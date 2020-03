Kræftens Bekæmpelses genbrugsbutik i Østergade holder lukket og håber, at folk vil vente med at aflevere deres genbrugsposer. Pressefoto

Genbrugsbutikker: Vent med at aflevere poserne

Genbrugsbutikkerne beder hillerødborgere om at vente med at aflevere deres genbrugsguld

Forårssolen står højt på himlen i disse dage, hvor de fleste af os tilbringer ualmindeligt meget tid derhjemme på grund af coronacirussmitten. Den kombination har sat ild under danskernes lyst til at rydde ud i gemmerne, men hold på genbrugsguldet, til samfundet åbner op igen, lyder bønnen fra Kræftens Bekæmpelses genbrugsbutik i Hillerød.

"Vi sætter stor pris på alle de mange donationer, som betyder, at vi kan drive vores IGEN-butikker. Desværre kan vi lige nu ikke tage imod donationerne, da vi for at passe på både vores frivillige og kunder har lukket vores butikker. Der er derfor ingen til at tage imod donationerne i vores butik i Østergade 14 i Hillerød," udtaler Kim Steen Carlsen, som er distriktschef for Kræftens Bekæmpelses genbrugsbutikker i område Hovedstaden, i en pressemeddelelse.