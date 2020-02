Genbrugsbutik fejrer fødselsdag med pandekager

Overskuddet fra butikken går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelses arbejde med kræftforskning, patient- og pårørende støtte og forebyggelse. Butikken drives i det daglige udelukkende af frivillige, som uge efter uge møder op og tager en eller flere fire timers vagter i den gode sags tjeneste, og derfor er det også dem, der skal have alle roserne sammen med kunderne for, at det går så godt, som det gør, udtaler distriktschef for Igen-butikkerne Kim Steen Carlsen.

"Jeg har lært mange mennesker at kende og oplever glæden ved at have et meningsfyldt arbejde. Men vi kan altid bruge flere hænder i butikken, og kan folk bare give fire timer af deres tid om ugen, så er de med til at gøre en stor forskel for de mennesker, som Kræftens Bekæmpelse arbejder for at hjælpe. Så min opfordring er, 'kig ind i butikken og få en snak med os, prøv en vagt og se, om ikke det er noget for dig at være med, udtaler han.