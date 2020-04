Genåbning af ungdomsuddannelserne: "Det er gået over al forventning"

"Jeg synes, eleverne har været utrolig imødekommende og fornuftige. Jeg er vildt imponeret over elevernes forståelse og accept af situationen - også i forhold til de regler, vi har udstukket. Det er gået over al forventning".

Sådan lød det fra Vibeke T. Johnsen, rektor på Hillerød Tekniske Gymnasium mandag den 20. april. Det var dagen, hvor afgangseleverne på Hillerøds ungdomsuddannelser vendte tilbage på skolebænken efter at have været lukket siden midten af marts på grund af corona-virussen.

"Jeg har da lige måtte sige til nogle af dem: 'Husk nu lige to meter', men det er der jo ikke noget at sige til, og de retter ind, når man kommer med en venlig henstilling. Og hvis de bliver smittet af hinanden, er det ikke helt så slemt, fordi de er unge og kan meget bedre tåle det end alle os, der er oppe i årene," siger Vibeke T. Johnsen.

"De var ved godt mod, og de var glade for at se hinanden," siger Jesper Skibsted Als.

Afgangseleverne på Hillerød Tekniske Gymnasium var også glade for at se hinanden og deres lærere, fortæller Vibeke T. Johnsen.

På Hillerød Handelsgymnasium har de valgt at køre undervisning i turnus indtil den 10. maj: De i alt otte afgangsklasser er delt i to hold, og de kommer til undervisning på gymnasiet skiftevis hver anden dag.

På Hillerød Tekniske Gymnasium er klasserne også delt op i flere lokaler. Her mødte halvdelen af de 250 afgangselever ind om mandagen til at begynde med.

"Vi er startet lidt forsigtigt op for at se om den plan, vi havde lagt, var god nok - og det var den heldigvis. Det ville blive for voldsomt med alle på én gang, for vi ville gerne være sikre på, at de fik sprittet hænder af, kom hen til det rigtige lokale, fandt deres plads og så videre," siger rektor Vibeke T. Johnsen.