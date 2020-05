Se billedserie Bibliotekets personale pakker 'to go'-poser på livet løs. Privatfoto

Gang i 'to go'-poserne: Bibliotekspersonale pakker løs

Over 350 borgere har bestilt to go-poser på bibliotekerne, efter det nye tilbud blev lanceret sidst i april

Hillerød Posten - 08. maj 2020

Der er tydeligvis rigtig mange, der har savnet at låne krimier og børnebøger på bibliotekerne, som er coronalukkede for tiden. I hvert fald har personalet haft travlt med at pakke 'to go'-poser til lånerne, siden tilbuddet blev lanceret 18. april.

I fredags havde bibliotekspersonalet pakket i alt 325 poser i Hillerød og 35 poser i Skævinge, og på hjemmesiden måtte de advare om ekstra ventetid på grund af den overvældende interesse.

Biblioteket har lige siden første lukkedag fået henvendelser fra borgere om, at de savner biblioteket og ønsker mulighed for at låne bøger, fortæller bibliotekschef Stine Have - og på biblioteket er de er rigtig glade for at kunne afhjælpe dette savn en lille smule med tilbuddet om to-go-poser:

"I denne tid, hvor vi alle er meget hjemme og holder social afstand, mærker vi særlig meget, hvor vigtig kultur er for vores liv og velbefindende. Biblioteket er normalt et vigtigt mødested og kulturelt samlingspunkt for rigtig mange borgere i alle aldre, så det er klart, at det er savnet," siger hun.

Taknemmelige lånere Efter Hillerød Posten skrev om to go-poserne, optog TV2 Nyhederne et nyhedsindslag fra biblioteket, og da oplevede Stine Have, hvor glade borgerne er for tilbuddet:

"De første to, jeg mødte, var to glade kvinder, der havde været inde for at hente bogposer. De fortalte, at de savnede biblioteket utrolig meget og var meget taknemmelige for to-go-poserne. 'Du skal sige til kulturministeren, at biblioteket snart skal åbne igen,' sagde den ene. 'Når biblioteket genåbner, holder vi en fest,' sagde den anden," fortæller Stine Have.

Studiebøger og krimier Det er blandt andet studerende, som har bestilt takeawaybøger til opgaver, fortæller Alice Holck Kvindebjerg, der er leder af Ung, Voksen & Reception:

"Vi har pakket en del til opgaver omhandlende Det moderne gennembrud, Videnskabsteori, kemibøger, historiebøger osv. Der er desuden stor efterspørgsel på krimier, men også almindelige romaner, nyere nordiske, kærlighed, slægtsromaner, historiske og alle mulige andre genrer. Og så har vi pakket rigtig mange børnebøger til børn i alle aldre, billedbøger, læs selv, fantasy, sjove bøger. Også lidt film og spil," fortæller hun og minder om, at man også kan få de reserveringer, som de havde stående, inden biblioteket lukkede, med i deres to go-pose.

Håber åbner snart Bibliotekschef Stine Have håber, at bibliotekets snart kan slå dørene op igen:

"Hvis biblioteket ikke snart åbner igen, er min største bekymring børns læsning og de studerende, som skal skrive eksamensopgaver, og som mangler kilder og materialer. Biblioteket spiller en vigtig rolle i forhold til børns fritidslæsning og læselyst, og maj og juni er normalt en af vores travleste perioder, hvad angår studerendes biblioteksbrug. Så hvis vi ikke er med i næste fase af genåbningen, må vi tænke kreativt igen, så vi kan hjælpe disse målgrupper bedst muligt hjemmefra," siger hun.

Indtil da kan man altså låne e-bøger eller bestille en 'to go'-pose med højest otte materialer via hilbib.dk. Man kan godt ønske specifikke titler og forfattere, men hvis det ikke er muligt at skaffe dem, bestræber bibliotekarerne sig på at finde noget, der ligner. Man kan også ønske en bestemt genre, børnebøger til en bestemt alder eller fagbøger om et bestemt emne.

Når posen er klar, kan den hentes på Hillerød Bibliotek, på Skævinge Bibliotek eller i Uvelse Dagli'Brugs. Materialerne er pakket i plastikposer, og personalet har vasket og sprittet hænder inden pakningen.