Gamle hillerødklenodier dukkede frem af Kims gemmer

Gamle facadeskilte, bestik fra Hotel Købehavn på Torvet og en vejrhane fra 1911. Det var bare nogle af de gamle klenodier, der dukkede frem af Kims gemmer, da han gik i gang med at rydde op

De gamle baghuse i gården i Slotsgade 10 skal snart rives ned. Bygningerne må lade livet til fordel for et nyt boligbyggeri, som boligselskabet Domusnova står bag.

De lejere, der har holdt til i baghusene, er derfor blevet opsagt, og en af dem, der har haft travlt med at pakke sit habengut og flytte ud, er Kim Jensen, der har boet til leje i baghuset i cirka 20 år.

Her har hans firma Kim's Reklame holdt til, og da han gik i gang med at rydde op på lageret, begyndte der at dukke en masse gamle hillerødklenodier frem af gemmerne.

"Jeg er en rigtig klunser, og jeg gemmer stort set alt, jeg kommer i nærheden af. Jeg kan ikke få mig selv til at smide gamle ting ud," fortæller Kim Jensen.

Der dukkede også et gammelt skilt fra Hiak på Torvet frem af Kims gemmer. Foto: Martin Warming



Ryger på museum Og det priser museumsinspektør Susan Johnsen fra Museum Nordsjælland sig lykkelig over. Museet får nemlig nogle af de gamle ting, der dukkede op, da Kim ryddede op og ud på sit lager.

"Vi vil meget gerne høre fra folk, der rydder op og finder ting, som de mener, vi kan bruge, og jeg er rigtig glad for, at Kim rignede til os, inden han begyndte at smide ud. Der er desværre alt for mange, der bare smider gamle ting ud, men de må meget gerne kontakte os først, hvis de har en fornemmelse af, at vi kan bruge det til noget. Jeg kommer rigtig gerne ud og kigger, og det er faktisk tit på den måde, vi finder sjældne ting," fortæller Susan Johnsen.

Kims mani med at gemme gamle ting betyder, at Museum Nordsjælland nu kan udvide sin samling med en række gamle butiksskilte fra Hillerød. Et af dem har tilhørt Købmand Lindeskov, der havde butik i forhuset ud til Slotsgade.

"Jeg ved ikke helt, hvor skiltet har hængt, men jeg tror, at det har siddet over porten ind til gården i forbindelse med et marked, de havde i baggården," fortæller han.

Fortæller en historie Kims bunker gemte også på et skilt fra Hiak, der blandt andet solgte dæk til traktorer og automobiler (som det hed dengang), der havde butik på Torvet 7. Også et gammelt skilt fra en af Lions tombolaer og Andersen Damefrakker, der lå i Slotsgade, kom frem.

"Jeg synes, det ville være rigtig ærgerligt, hvis de bare var gået tabt, og jeg er glad for, at museet kan bruge skiltene. Jeg er jo gammel skiltemand, og jeg synes, at skiltene er med til at fortælle en historie om Hillerød," siger Kim Jensen, der også har fundet et cafe-skilt, som han selv lavede i starten af 70'erne, da han stod i lærer hos Børthy Reklame.

Bestik med indgravering Men det er ikke kun gamle butikskilte, Kim Jensen har fundet på sit lager. Også et gammelt skab, der er fyldt med bestik fra Hotel København, der lå på Torvet, er blevet hevet frem i dagslyset. Det lidt specielle ved bestikket er, at navnet 'Hotel København' er indgraveret i hver eneste kniv og gaffel.

"Jeg har ikke helt besluttet mig for, hvad der skal ske med det, men jeg tror, at jeg vil prøve at sælge det. Jeg tror, det er lidt værd," lyder det fra Kim Jensen, der også overvejer, hvad han skal gøre med en gammel vejrhane fra 1911.

"Vi vil rigtig gerne have både skabet med bestikket og vejrhanen, hvis han ikke får solgt dem," skynder Susan Johnsen sig at tilføje.

De ting, som Museum Nordsjælland nu 'arver' fra Kim Jensen, der i øvrigt også omfatter en gammel skraldespand fra starten af 1900-tallet og nogle skilte for Frederiksborg Is, som Kim også har lavet, kommer ikke til at indgå i museets daglige udstilling. I første omgang bliver de opbevaret på museets magasin, og vil så blive hevet frem i forbindelse med eksempelvis særudstillinger, fortæller Susan Johnsen.

