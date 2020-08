Se billedserie Beboerne i seks lejligheder ovenpå Gallerierne var kede af at miste lys og udsigt på deres terrasser. Arkivfoto: Mdt

Gallerierne får lov at bygge højere, end lokalplanen tillader

Politikerne i arkitekturudvalget giver dispensation til, at Gallerierne kan bygge biografsale, som overskrider lokalplanen med 70 centimeter

Hillerød Posten - 21. august 2020 kl. 06:04 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Shoppingcentret Gallerierne har nu fået dispensation til at bygge til i en højde, som er 70 centimeter højere, end lokalplanen tillader.

Det var et politikerne i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget enige om på deres møde 5. august.

Utilfredse naboer Gallerierne skal bygge ny biograf til Nordisk Film Biografer og har søgt Hillerød Kommune om tilladelse til en bygningshøjde på 15,7 meter, men det er 70 centimeter højere, end lokalplanen giver mulighed for.

Derfor er også naboerne til byggeriet blevet hørt, og seks ud af de 18 lejlighedsejere, som har lejligheder ovenpå shoppingcentret, havde på forhånd protesteret mod, at byggeriet bliver højere end tilladt. De har her i Hillerød Posten forklaret, at den ene biografbygning kommer til at rage op lige foran deres terrasser, så de i stedet for udsigt ud over byen får en næsten tre meter høj mur foran deres terrasser. Udover at miste deres udsigt frygter lejlighedsindehaverne også, at deres boliger mister meget i værdi, og at boligerne bliver lukket ind og mere mørke. De har ønsket en kompensation for ulemper og værditab på cirka 200.000-300.000 kroner per bolig.

Kommer mur alligevel Men et enigt udvalg besluttede altså at give Galleriernes ejere mulighed for at overskride lokalplanen med de 70 centimeter:

"Ejerne har jo allerede tilladelse til at bygge de 15 meter, og så dispenserer vi for de sidste 70 centimeter. Jeg kan godt forstå, beboerne er ærgerlige over det, men der vil jo komme en mur i 15 meters højde alligevel. Vi vil jo også gerne have noget liv i det shoppingcenter. Det har været lidt af et spøgelsesområde længe, og det ville være bedre, hvis der summede af liv," siger udvalgsformand Dan Riise (V) til Hillerød Posten.

Politikerne i udvalget lagde også stor vægt på, fortæller Dan Riise, at Galleriernes ejere har tilbudt at lave en ny tagterasse, som naboerne kan benytte, og at de vil gøre muren grøn foran beboernes lejligheder.

Når Nordisk Film Biografer skal rykke ind i det stort set tomme butikscenter, skal ejendommens tag- og teknikkonstruktion ændres. De eksisterende ovenlys, teknikhuse og synlige ventilationsrør på taget skal fjernes, og fremtidig teknik skal integreres så vidt muligt i det nye tag.

Hillerød Kommunes forvaltning havde også inden mødet i onsdags vurderet over for politikerne, at dispensationen til at bygge de sidste 70 centimeter godt kunne gives.

Se på mulighederne En af de lejlighedsindehavere, som havde klaget over sagen, er Amir Meskovic - og han vil nu se nærmere på politikernes beslutning:

"Vi vil lige se på, hvad der præcist er blevet besluttet, og hvordan det er formuleret. Så vil vi overveje, hvilke muligheder vi har nu," siger han til Hillerød Posten.

Investor glæder sig Tom Høeg, som er en af investorerne bag Gallerierne, glæder sig over politikernes beslutning:

"Det er dejligt. Vi havde håbet på det og er glade for, at politikerne har set den rigtige vej, så vi kan få lidt gang i Gallerierne i gang. Det er vi glade for," siger han til Hillerød Posten.

Byggeriet i Gallerierne kan snart gå i gang, siger han:

"Vi har en byggeansøgning liggende hos kommunen, og vi ved, at forvaltningen går i gang med at behandle den nu. Så må vi se, hvor hurtigt det kan lade sig gøre. Vi forventer at gå i gang omkring 1. oktober eller deromkring. Vi ville selvfølgelig gerne gå i gang allerede i morgen, men sådan fungerer tingene jo ikke".

Galleriernes ejere håber, at de snart - i begyndelsen af september - kan præsentere endnu en stor lejer i shoppingcentret sammen med den nye biograf, fortæller Tom Høeg til Hillerød Posten.

