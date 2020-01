Se billedserie Galleriernes ejer er "rimelig langt" i forhandlingerne med Nordisk Film Biografers direktør om at åbne en biograf i det tomme butikscenter. Foto: Mette Dolmer Thygesen

Gallerierne: Vi er langt i forhandlingerne med Nordisk Film Biografer

Galleriernes ejer håber, alt falder på plads, så Nordisk Film Biografer kan flytte ind i det tomme butikscenter i gågaden

Hillerød Posten - 23. januar 2020 kl. 19:00 Af Mette Dolmer Thygesen

Forhandlingerne mellem ejerne af Gallerierne og Nordisk Film Biografer om at åbne ny biograf i det ellers stort set tomme shoppingcenter i Slotsgade, går godt. Det bekræfter projektdirektør Tom Høeg, som sammen med en række andre investorer købte Gallerierne i 2017. Siden har de været i dialog med og har haft besøg af en række både nationale og internationale butikskæder, som var interesserede i Gallerierne. Men nu har investorerne, som udover Tom Høeg siden hen er skiftet ud, og en ny kommet til, endeligt droppet tanken om at drive butikscenter i lokalerne, fortæller han. "Ejendommen bliver nu transformeret fra butikscenter til underholdning. Det kan være, der kommer en café eller restaurant, men der skal ikke være butikker i centret længere. Vi er gået væk fra butikscentertanken og har konkluderet, at der ikke kan ligge to butikscentre i Hillerød - og der er jo SlotsArkaderne, som butikskæderne er glade for".

Ingen ny lokalplan Tom Høeg glæder sig nu over, at forhandlingerne med Nordisk Film Biografer, som har vist interesse for at flytte deres nuværende biograf fra Nordre Jernbanevej til Gallerierne, er kommet "rimelig langt": "Vi forventer at kunne melde mere ud i løbet af februar eller marts. Og vi har også en god dialog med kommunen omkring projektet. Vi har fået nogle gode tilkendegivelser, så vi håber, det lykkes," siger Tom Høeg, som fortæller, at det ikke kræver en ny lokalplan at bygge Gallerierne om til biograf: "Det har kommunen bekræftet," siger han.

Bygger om for et tocifret millionbeløb Nordisk Film Biografer har seks sale i biografen på Nordre Jernbanevej, og det skal der som minimum også være, hvis biografen vælger at flytte til Gallerierne, fortalte Casper Bonavent, der er direktør i Nordisk Film Biografer, til Hillerød Posten i december. Ifølge Tom Høeg ligger det endnu ikke klart, præcis hvor mange sale der kommer i den måske kommende biograf: "Vi bygger Gallerierne om for et tocifret millionbeløb, og det kommer til at tage mellem ni og 12 måneder. Men det med salene, og hvor store de skal være, og hvad de skal indeholde, er nogle detaljer, vi diskuterer. Der er mange ting i spil, og det er ikke fastlagt endnu. Det tager lidt tid at få helt på plads," siger Tom Høeg.

Det rigtige for byen Han glæder sig over, at der kommer liv i Gallerierne: "Gallerierne har stået tomt lidt for længe. Men vi tror på, at det her projekt er det helt rigtig for byen. Nu tømmer vi ikke gågaden for butikker - men flytter i stedet biografen fra et sted, hvor der er ikke parkeringspladser nok, og op til et p-hus midt i byen. For os er det her en udviklingssag for byen," siger Tom Høeg og glæder sig til at sende en byggeansøgning til kommunen, hvilket formentlig sker til til marts.

