Gallerierne: Endnu en stor lejer er på vej

Ny biograf åbner næste år i shoppingcentret Gallerierne, som også er langt i forhandlingerne med endnu en lejer: En udenlandsk koncern inden for underholdning, fortæller direktør

04. juni 2020

Det var med stor glæde, at direktør og ejer af Gallerierne Tom Høeg onsdag endelig kunne offentliggøre, at kontrakten om at åbne ny luksusbiograf i Gallerierne er underskrevet.

Han - og en gruppe andre investorer - overtog det stort set tomme shoppingcenter helt tilbage i 2017 og har siden kæmpet for at få gang i centret:

"Det har været en lang og sej kamp, men nu er det på plads med biografen, så vi er rigtig glade," siger han til Hillerød Posten.

Mangler byggetilladelsen Tom Høeg og de andre investorer i Gallerierne forsøgte i begyndelsen at få trukket nogle store butikskoncepter til centret, og der gik en overgang et rygte om, at en mulighed var Magasin. Men i vinter meddelte investorerne, at de havde opgivet at ombygge centeret til større butikslejemål - og det kom i stedet frem, at de altså arbejdede på at få en biograf til at rykke ind i centret.

I marts sidste år vurderede Hillerød Kommune, at Gallerierne kan bygges om til en biograf, uden at det er nødvendigt at lave en ny lokalplan. Og nu er kontrakten med Nordisk Film Biografer så underskrevet:

"Nu skal vi bare have byggetilladelsen. Kommunen har været meget samarbejdsvillig, så vi forventer, at vi kan starte med at ombygningen omkring 1. august. Vi har forberedt en smule og har gået og revet lidt ned og fjernet nogle glasvægge, gipsvægge, installationer med mere. Og så bruger vi ellers tiden på at analysere, hvad der skal laves, og hvad vi skal bygge," siger Tom Høeg.

Endnu en lejer At alle biografer måtte lukke ned i næsten tre måneder under coronapandemiens første fase fik ikke Tom Høeg til at ligge søvnløs og frygte, at forhandlingerne med Nordisk Film Biografer gik i vasken:

"Vi har været i tæt dialog med biografen hele tiden, og vi har udnyttet tiden med at få arkitekt på og få gennemanalyseret hele ejendommen og lavet ingeniørberegninger af for eksempel strøm, ventilation og så videre," siger han.

Den nye biograf, som parterne kalder en 'moderne luksusbiograf', får seks sale med luksussæder, der kan lægges helt ned, og førsteklasses billed- og lydteknik. Biografen kommer til at åbne næste år - og tager en tredjedel af arealet i shoppingcentret.

"Derudover operer vi med en stor lejer mere, som vi har lavet en foreløbig aftale med. Vi kan ikke offentliggøre endnu, hvem det er, men det er en udenlandsk koncern inden for underholdning. Lige nu er aftalen i London til forhandling, og vi forventer, at vi kan offentliggøre, hvad det er, til august," siger Tom Høeg.

Den lejer tager så cirka en tredjedel mere af shoppingcentret, og så er der stadig en tredjedel tilbage, fortæller han:

"Der tror jeg, at der kommer lidt forskellige kæder af restauranter og cafeer, som gerne vil ligge i samme bygning som biografen. Lige nu afventer vi, hvad der sker, og ser, om nogen melder sig på banen efter vores offentliggørelse om biografen," siger Tom Høeg.

Parkering Biografgæsterne får fire timers gratis parkering i centret, men alle andre skal stadig betale for at stille deres bil der, siger Tom Høeg:

"Vi har ikke lyst til at forære alle p-pladserne væk. Det er jo ikke gratis at drive det".

Overtager biografbygning I aftalen med Nordisk Film Biografer indgår det, at Tom Høeg overtager bygningen på Nordre Jernbanevej, hvor Nordisk Films biograf ligger i dag - og fortsat vil ligge, indtil den nye biograf åbner i Gallerierne.

"Biografen ville gerne danse med os, og lokalerne på Nordre Jernbanevej er del af den samlede aftale. Men jeg har endnu ikke nogle planer for, hvad der skal være der. Nu skal det være biograf det næste års tid, og vi har travlt med Gallerierne. Men når projektet her i Gallerierne er sendt godt af sted, så går vi i gang med at kigge på det andet. Så det kan jeg nok fortælle mere om til jul. Der bor jo også nogle lejere i dag, så vi kan ikke bare gå ind og jævne det med jorden. Så den er sparket til hjørne," siger Tom Høeg.

Udviklingen af Gallerierne er foretaget som et samarbejde mellem arkitekt Mangor & Nagel, lokale AFM Ingeniører og deres interne udviklingsteam i dialog med Hillerød Kommune.

Nordisk Film Biografer har i alt 23 biografer over hele landet.

