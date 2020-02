Gå dig glad fra Hillerød til Kagerup

"Vi starter vandringen fra Hillerød station klokken 10 og går til Frederiksborg Slot, gennem slotsparken og mod Tyskerplantagen. Herfra går vi til Gadevang via asfaltfabrikken ind i Gribskov og via Ottevejsstjernen, Sandskredmosen til Store Gribsø og Kagerup Station, som vi når cirka klokken 16," lyder det fra turlederne.

Ud over at man får noget motion, så vil der være forskellige indslag på turen, som for eksempel 'Walk and Talk', særlige øvelser og små lege, hvor man bruger alle dele af kroppen, også hjerne og hjerte, og der vil også være information om seværdigheder på turen.