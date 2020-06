GF Forsikring flytter og udvider

"Vi glæder os til at begynde et nyt kapitel som lokalt forsikringskontor på Frederikværksgade 6B. Vi kunne simpelthen ikke længere være i vores gamle kontor længere nede ad Frederiksværksgade. Nu er vi flyttet til nye lokaler lige ved siden af Fakta på "Irmatorvet", hvor der er god plads til kunder og medarbejdere, og samtidig er der gode parkeringsmuligheder lige ved døren," fortæller Susie Uldall Klausen fra GF Nordsjælland/Storkøbenhavn.

Hvor mange forsikringsselskaber gennem årene har samlet forsikringsrådgivningen centralt i store callcentre, så har GF bevaret sit særkende ved at være tæt på kunderne med lokalt forankrede kontorer over hele landet, skriver virksomheden selv i en pressemeddelelse.

"Forsikringer behøver ikke at være noget fjernt, der skal klares over telefon eller nettet. Det kan også ordnes lokalt, ligesom når man besøger ens optiker, frisør eller tandlæge, og vi oplever, at alle aldre fra den helt unge forsikringstager til den garvede forsikringstager sætter pris på at tale sikring af dem selv og deres værdier i trygge omgivelser med en lokalkendt person. Samtidig oplever vi også, at mange erhvervsdrivende gerne vil have en lokal og personlig forsikringsrådgiver. Derfor kører vi ud til virksomheder på hele Nordsjælland," slutter Susie Uldall Klausen fra GF Nordsjælland/Storkøbenhavn.