Fysioterapeut er flyttet fra Københavnsvej til Frejasvej

Nicklas Wolf har brugt corona-nedlukningen på at flytte

Her har fysioterapeut Nicklas Wolf indrettet en helt ny klinik i nummer 28, hvor Freja Fødder tidligere holdt til.

"Jeg har udnyttet corona-nedlukningen til at flyttte ind i mine nye og flotte kliniklokaler på Frejasvej, hvor jeg åbnede den 5. maj," fortæller 26-årige Nicklas Wolf, der startede som selvstændig fysioterapeut tidligere på året.

"Jeg betragter og behandler kroppen som en helhed og ét sammenhængende organ. Jeg bruger den betegnelse, at jeg yder fysioterapi med hænder på kroppen, da jeg netop undersøger, diagnosticerer og behandler med hænderne. Denne form for fysioterapi kaldes i daglig praksis for manuel fysioterapi, og jeg tager udgangspunkt i det enkelte menneske med en holistisk tilgang til kroppen," siger Nicklas Wolf, der blandt andet behandler rygproblemer, nakkesmerter, skulderproblemer og meget andet.