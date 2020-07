Se billedserie Udgravning af en af de store gruber med lerkarskår og andet husholdningsaffald fra jernalderen. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Fund fra fortiden gravet frem på ny golfbane Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fund fra fortiden gravet frem på ny golfbane

Arkæologerne fra Museum Nordsjælland har gjort flere fund fra jernalderen og stenalderen på Hillerød Golfklubs kommende bane

Hillerød Posten - 03. juli 2020 kl. 06:47 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er dukket en masse fund fra fortiden på den mark, hvor der skal anlægges nye huller til Hillerød Golfklub.

Arkæologerne arbejdet på marken i et par måneder - og indtil videre er der dukket både spor efter seks huse fra jernalderen, lerkar, redskaber af flint, vægtlodder af bronze og meget mere op.

"Det er ikke i afdelingen for sensationer, men udgravningen er med til at fortælle den samlede historie om, hvor man har levet i stenalderen og jernalderen i Hillerød," siger udgravningsleder Jakob Schlein Andersen fra Museum Nordsjælland.

Del af stort område Marken ligger sydøst for Hillerød Golfklubs eksisterende baner, som påvirkes af byggeriet af den nye Favrholm Station. Derfor får klubben nye huller på marken, som arkæologerne nu er ved at undersøge.

"Udgravningen er en del af det meget store område omkring Hillerød - både syd for og vest for - som vi udgraver. Fundene på marken supplerer det billede, vi har i forvejen af området, så vi får et mere komplet billede af, hvordan man tidligere har udnyttet landskabet omkring Hillerød," siger Jakob Schlein Andersen.

Seks jernalderhuse Under muldlaget har arkæologerne fundet spor efter seks huse fra jernalderen. Det er huse, der gennem nogle generationer var omdrejningspunkt for et lille samfund af bønder for omtrent 2.000 år siden. Fire af husene var opført lige ned til en lavning, der i jernalderen udgjorde et lille vådområde. Her har arkæologerne fundet dele af lerkar, redskaber af flint og affald fra husholdningerne i form af dyreknogler og trækul.

I lavningen er der også fundet to vægtlodder af bronze, hvilket ifølge museet er usædvanligt at finde mellem det almindelige udsmid.

Opvarmede sten Et andet usædvanligt fund er gjort i en anden lavning. Her har arkæologerne fundet en meget stor ophobning af sten, som har været udsat for kraftig opvarmning. De mange varmepåvirkede sten tyder på en form for særlig håndværksaktivitet på jernaldergårdene.

"Det er anderledes end de andre fund, vi har gjort i Hillerød. Stenene har været brugt til en eller anden form for produktion, men vi har endnu ikke afklaret, hvad det er. Det kommer først, når vi får de naturvidenskabelige analyser af jordprøver fra udgravningen," siger Jakob Schlein Andersen.

Skår fra stenalderen Jernalderbønderne var dog ikke de førte mennesker på stedet. Allerede i stenalderen var der aktivitet ved det lille vådområde. Det viser fund af velbevarede dyreknogler, lerkarskår og flintredskaber fra et tørvelag under jernalderfundene. Keramikken fra stenalderen har karakteristiske smukke ornamenter, der daterer aktiviteten til cirka 5.500 år siden.

Udgravningen viser, at hele lerkar blev placeret i kanten af vådområdet. Desværre er de ikke bevaret som hele kar, men ligger som tredimensionale puslespil i tusindvis af stykker.

Arkæologerne skal arbejde på marken en måneds tid endnu, hvor de blandt andet er meget synlige for folk, der kører forbi i s-toget. Men derudover kommer der ikke så mange nysgerrige mennesker forbi, fortæller Jakob Schlein Andersen:

"Marken ligger lidt afsides, så der er ikke, så mange, der kommer og spørger til udgravningerne," siger han og understreger, at arkæologerne har været igennem hele området med deres metaldetektorer og taget, hvad der er at finde.