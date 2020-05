De penge, som ikke blev brugt på at købe mad til børnene under coronanedlukningen i institutionerne, kan dagtilbuddene selv vælge, hvad de vil bruge til. Arkivfoto Foto: oksix - stock.adobe.com

Frokostpenge føres tilbage til dagtilbud

Daginstitutioner kan selv få lov at vælge, hvad de tilbageførte 225 kroner per barn til frokostindkøb skal bruges på

Hillerød Posten - 08. maj 2020 kl. 10:12 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Pengene for dagtilbuddenes ubrugte frokosttilbud under corona-nedlukningen føres tilbage til institutionerne.

Det besluttede politikerne i Børn, Familie og Ungeudvalget på deres møde onsdag 6. maj.

"Pengene bliver ude lokalt - vi tager dem ikke ind centralt. Der var bred enighed i udvalget om, at de udgifter, der er sparet ved, at der ikke er købt madvarer, er det op til dagtilbuddene og forældrene at finde ud af, hvad de vil bruge til," siger udvalgsformand Peter Frederiksen fra Venstre.

225 kroner per barn Forældrene betaler 749 kroner om måneden for frokostordningen, men hovedparten af pengene går til køkkenmedarbejdernes løn - og da den stadig skulle betales under coronanedlukningen, var der blot 225 kroner tilbage til de råvarer, som ikke blev indkøbt. Og udvalget syntes, det beløb var så lille, at det ikke gav mening at skulle tilbagebetale direkte til forældrene:

"Der er rigtig meget administrativt bøvl og besvær ved at skulle tilbageføre så lille et beløb som 225 kroner per barn. Havde det drejet sig om 1.000 kroner eller i hvert fald mere end de 250 kroner - så havde vi selvfølgelig gjort det. Men nu får dagtilbuddene selv mulighed for at disponere over pengene," siger han.

Fest eller klovn Hvad pengene skal bruges til, skal man nu finde på ude på institutionerne:

"De kan bruges på en stor fest, når man igen kan være samlet, nye legeredskaber, en cirkusklovn - eller hvad man nu synes. Det kan være noget sjovt og rart for børnene eller noget forskønnelse. Det vil vi ikke blande os i. De får selv lov til at disponere over pengene - så de kan selvfølgelig også vælge at udbetale dem ved kasse 1 til forældrene," siger Peter Frederiksen.

Forvaltningen havde på forhånd anbefalet, at pengene ikke blev tilbagebetalt.

"Det foreslog de ud fra et økonomisk forsigtighedsprincip, og det er jo fornuftigt nok. Men politisk ønskede vi ikke, at forældrene skulle betale for de sparede udgifter ude i institutionerne - men nu er det så op til forældrene, hvad de vil bruge pengene på," siger Peter Frederiksen.