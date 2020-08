Covid19-smittefaren betyder, at flere er tilbageholdende med at forlade hjemmet og låne bøger på biblioteket. Det skal nyt frivilligprojekt råde bod på. Her ses Pia Danielsen og Ulla Stangerup fra biblioteket. Pressefoto

Frivillige skal hjælpe bøger ud til sårbare borgere

Biblioteket og Ældre Sagen søger frivillige 'Bogvenner', der vil hjælpe mennesker i risikogrupperne med at låne bøger

28. august 2020

Nogle borgere har ikke selv mulighed for at komme på bibliotekerne for at låne bøger. Den gruppe borgere er blevet større med truslen fra Covid-19, hvor ældre og andre i risikogrupperne er tilbageholdende med at forlade hjemmet og udsætte sig for smitte.

Derfor starter Hillerød Bibliotek og Ældre Sagen Hillerød nu et samarbejde om at give flere af disse borgere adgang til bibliotekernes bøger ved hjælp af frivillige.

"Vi glæder os rigtig meget over at få mulighed for at være bibliotek for borgere, der ellers ville være forhindrede i at bruge biblioteket. For os er det vigtigt at være bibliotek for hele kommunen, og samarbejdet med frivillige og med Ældre Sagen Hillerød hjælper os rigtigt godt på vej, på en måde vi ikke ville kunne alene," siger Ulla Stangerup, der er litteraturformidler på Hillerød Bibliotekerne.

Hillerød Bibliotekerne og Ældre Sagen håber på at kunne sætte 'Projekt Bogvenner' i søen hurtigst muligt og søger lige nu frivillige, der blandt andet skal tilbyde praktisk hjælp med at låne og aflevere bøger og fragte dem for borgeren.

"Det er ærgerligt, at manglende mobilitet skal forhindre en i at læse så meget som muligt," siger Gitte Simonsen fra Ældre Sagen Hillerød.

Få det udbredt Ulla Stangerup har sammen med Ældre Sagen Hillerød søgt og fået midler fra Slots- og Kulturstyrelsens pulje til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter til sårbare, udsatte og ældre under corona-krisen.

"Det handler om at få udbredt det at læse en god bog til så mange som muligt," siger Jette Hamberg fra Ældre Sagen Hillerød.

Tage en snak Ud over den praktiske del af opgaven, er der også en social og kulturel dimension. De frivillige "Bogvenner" skal helst også kunne lide at møde nye mennesker og have lyst til at tage en snak.

"På biblioteket ved vi fra for eksempel læsekredse og samtaler i udlånet, at når man taler sammen om litteratur og kultur, bliver samtalen hurtigt engageret og personlig uden at blive privat. Folk taler om noget, de har en passion for, ny viden, der skubber til deres forståelse af verden, ting, de holder af eller ikke kan fordrage. Det er vores håb, at projektet kan være med til at starte og styrke mange af den slags samtaler," siger Ulla Stangerup.

Tilmelding helst inden 14. september. Læs mere på bibliotekets hjemmeside hilbib.dk.