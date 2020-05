Frivilligcenter Hillerød har fået støtte til nyt initiativ, som skal hjælpe foreninger i deres opstart i en coronatid. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Frivilligcentret hjælper foreninger med at genåbne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Frivilligcentret hjælper foreninger med at genåbne

Videostafet, webinarer og onlinemøder skal hjælpe foreninger med genopstart efter coronanedlukning

Hillerød Posten - 09. maj 2020 kl. 06:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På den anden side af corona-nedlukningen har Hillerøds lokalforeninger og fællesskaber brug for al den hjælp, de kan få, til at åbne igen, gennemføre aktiviteter under nye og endnu ukendte forhold og måske tænke i nye behov, muligheder og aktiviteter.

Det mener Frivilligcenter Hillerød, som derfor har startet initiativet "Gør en forskel: Hjælp lokalt", der skal føre lokale foreninger og medborgere, der vil hjælpe som frivillige, sammen nu og fremover.

"Når det bliver foreningernes tur til at genåbne, er der fortsat brug for, at vi som medborgere viser samfundssind og giver en hånd med, stort som småt. Det kræver dog, at foreningerne fortæller, hvor man kan bidrage og gøre en forskel. Samtidig er det en ny virkelighed, foreningerne skal fungere i, og derfor er der naturligvis en del usikkerhed og spørgsmål om, hvordan en genåbning kommer til at ske," skriver frivilligcentret i en pressemeddelelse.

Dele overvejelser Frivilligcentret har ikke nødvendigvis svaret, men vil med initiativet hjælpe lokalforeningerne til at dele overvejelser og finde veje til at komme godt i gang igen.

Initiativet består derfor bl.a. af en video-stafet, hvor repræsentanter og frivillige fra kommunens foreninger som inspiration til andre fortæller om deres overvejelser, udfordringer og ideer til en kommende genåbning.

Frivilligcentret afholder også webinarer og online-møder for foreninger og grupper, bl.a. om Hillerøds nye, lokale frivilligjob-portal "Hjælp lokalt" og om, hvordan man fortsat kan holde kontakt.

Senere på foråret skydes en kampagne i gang, der via online markedsføring vil gøre lokale medborgere opmærksomme på, hvor der er brug for dem til at hjælpe som frivillige.

Frivilligcenter Hillerød har modtaget økonomisk støtte fra Velliv Foreningens akutpulje til initiativet. Læs mere på frivilligcenter-hillerod.dk og følg med på frivilligcentrets Facebook-side og YouTube-kanal. Mdt