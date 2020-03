Frivilligcentret opdaterer løbende en liste på deres hjemmeside over støttemuligheder under coronakrisen. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

Frivilligcentret giver overblik over støtte

Frivilligcenter Hillerød har på deres hjemmeside lavet en liste over, hvor frivillige yder støtte - eller hvor man selv kan blive frivillig - under coronakrisen

Hillerød Posten - 28. marts 2020 kl. 16:07 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frivilligcenter Hillerød holder lukket i disse coronadage, men der er stadig masser af hjælp og støtte at få rundt omkring i Hillerød Kommune - og muligheder for selv at hjælpe til som frivillig.

Hvor man kan finde hjælp - og selv tilbyde sin hjælp - har frivilligcentret lavet en oversigt over på deres hjemmeside frivilligcenter-hillerod.dk, man hurtigt kan få og skabe sig et overblik over de mange forskellige muligheder og tilbud, der findes - og som alle borgere har adgang til hjemmefra.

Her kan man blandt andre læse om - og finde links til - Røde Kors' Hjælpenetværk, som giver hjælp til praktiske gøremål som indkøb, hundeluftning, pakke- og medicinafhentning, hvis man er påvirket af COVID-19.

Ventilen, som er et mødested for unge, der føler ensomhed, er også gået online.

Ældre Sagens besøgsvenner ringer til deres værter ugentligt, og man kan læse om, hvordan man får it-hjælp.

Møderne for Anonyme Alkoholikere og Anonyme Narkomaner er aflyst, men der arrangeres onlinemøder for AA, men AN kan ringe til en hotline på tlf. 70 20 01 85 mellem kl. 18-22.

Der er stadig mulighed for økonomisk vejledning ved at skrive til epost@frivilligcenter-hillerod.dk eller retshjælp for dem, der ikke har råd til advokat ved at skrive til hvs@hilleroedretshjaelp.dk, og tlf. 48 14 16 26 er åben mellem 10-15. Lou Advokater yder uforpligtende retshjælp på hverdage på tlf. 91 35 67 97.

Listen vil løbende blive opdateret, og hvis man har tilføjelser, kan frivilligcentret kontaktes på mailen info@frivilligcenter-hillerod.dk.

Læs meget mere på frivilligcenter-hillerod.dk. Mdt