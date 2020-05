Arkivfoto: Allan Nørregaard

Frisør åbner dørene om søndagen for særligt corona-udsatte

Salon Million i Helsingørsgade åbner dørene for særligt udsatte om søndagen

01. maj 2020

Salon Million i Helsingørsgade 16D i Hillerød holder ekstraordinært åbent hver søndag i maj for særlige risikogrupper.

"Er du i risikogruppen og særligt sårbar i forhold til smitte med Covid-19 og er nervøs for at møde op i salonen, hvor der samtidig sidder ventende kunder, har du nu muligheden for at få en klipning og barbering i tryghed," fortæller frisøren på deres Facebookside.

Mange er nervøse De holder åbent klokken kl. 12-18 kun for dem, som har bestilt tid senest dagen forinden, og kun for dem, som er ældre, eller som lider af kroniske sygdomme som hjertekarsygdomme, lungesygdomme, kræft eller lignende.

"Vi tog initiativet, fordi mange ældre og sårbare, som er i risikogruppen, er påpasselige og nervøse for at sidde i venteværelset, hvor saloner og skønhedsklinikker har fuld åbningstid, og hvor der evt. kunne sidde andre kunder. I vores normale åbningstid, har vi også drop in. Vi kan derfor ikke garantere dem alenetid i salonen. Når åbner om søndagen for folk i risikogruppen, som har bestilt tid, giver vi kunderne mulighed for at være i salonen uden andre ventende kunder. På den måde minimer vi smittespedning og giver kunden mere tryghed," fortæller Salon Million, som ejes af Hassan Said Kayed, i mail til Hillerød Posten.

Man skal altså bestille tid i forvejen og komme alene - medmindre man har behov for at have en hjælper med. Frisøren sørger for at spritte af mellem hver kunde.

Salon Million åbnede i 2014.

