Niels Strøbek har tidligere skabt dette portræt af dronningen i 1977. Nu afsløres snart et nyt portræt, han har lavet i til Frederiksborg Slot i anledning af dronningens 80 års fødseldag. Pressefoto

Frederiksborg Slot får nyt portræt af dronningen

museum Frederiksborg Slot skulle i den kommende have åbnet en ny udstilling om dronning Margrethes liv og virke i anleding af hendes 80 år fødselsdag - men udstillingsåbningen er som bekendt udskudt på grund af coronaviruskrisen. Men nu afslører Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, at der i forbindelse med udstillingen 'Dronningens Ansigter' er blevet skabt et nyt portræt af dronningen til museet.