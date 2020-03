Frederiksborg Gymnasium og HF lukker ned allerede her til aften. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Frederiksborg Gymnasium lukker allerede nu

Frederiksborg Gymnasium og HF på Carlsbergvej lukker allerede nu.

Statsminister Mette Frederiksen (S) oplyste på et pressemøde onsdag aften, at alle uddannelsesinstitutioner og skoler lukker ned fra fredag og to uger frem.

Men eleverne på det lokale gymnasium skal altså ikke møde i skole torsdag.

Det skriver rektor Anders Krogsøe i en besked til eleverne onsdag aften.

"På baggrund af aftenens pressemøde i Statsministeriet lukker skolen ned allerede fra i aften. Det vil sige, at INGEN elever skal møde op i morgen - heller ikke til terminsprøver," står der i beskeden fra Anders Krogsøe.

Gymnasiet vil nu forsøge at finde alternative måder at undervise eleverne på.

"Vi vil i løbet af i morgen (torsdag, red) melde ud, hvordan vi vil forsøge at gennemføre mest mulig faglig aktivitet i løbet af de kommende uger. Det er derfor vigtigt, at I holder jer orienteret løbende her i lectio," skriver han.

Med håb om at I og jeres familier må komme mildest muligt igennem denne helt særlige situation," slutter beskeden fra rektoren.

Der går næsten 1.400 elever på Frederiksborg Gymnasium og HF.