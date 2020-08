Fransk tidsrejse i Slotsbio

Daniel Auteuil spiller den midaldrende, lidt livstrætte Victor, der får sit liv vendt på hovedet den dag, Antoine, en succesrig iværksætter, tilbyder ham en unik form for underholdning. Antoines firma giver kunderne mulighed for at dykke tilbage i en tidsalder efter eget valg. Victor beslutter at genoplive den mest minderige uge i sit liv, 40 år tidligere, da han mødte sit livs kærlighed.