Se billedserie Fra på lørdag er det tilladt at snuppe sig en svømmetur i Teglgårdssøen. Foto: Martin Warming

Send til din ven. X Artiklen: Fra på lørdag må vi bade i Teglgårdssøen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fra på lørdag må vi bade i Teglgårdssøen

Der er godt nyt til de lokale vandhunde

Hillerød Posten - 15. juni 2020 kl. 12:44 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I løbet af denne uge bliver der opsat en badebro og en toiletvogn ved Teglgårdssøen, så de første badegæster kan hoppe i vandet fra broen i den kommende weekend.

Det har i mange år været en tradition, at elever fra Frederiksborg Gymnasium og HF har hoppet i Teglgårdssøen neden for skolen på sidste skoledag - nu bliver det officielt tilladt at bade i søen, da der er oprettet en badezone på stedet og opsat badebro, som man kan hoppe i vandet fra den 20. juni.

"Jeg er rigtig glad for at det forslag, jeg stillede allerede for nogle år siden, nu bliver til virkelighed. Jeg glæder mig rigtig meget til at hoppe i Teglgårdssøen, som med sit rene vand er en dejlig oase tæt på Hillerøds bymidten, som meget få andre byer kan prale af at have. Det er skønt, vi nu kan åbne en badezone i Teglgårdssøen, så mange Hillerød-borgere kan få glæde af at bade i søen", siger Tue Tortzen, der er byrådsmedlem i Hillerød, i en pressemeddelelse fra kommunen.

Blandt rådene til de badende er, at man bader fra badestedet neden for gymnasiet. Ved badestedet er badegæsterne både i sikker afstand fra blandt andet trafikken på Carlsbergvej, ligesom badevandet bliver tjekket.

Der er også opsat en toiletvogn og en redningspost i hele sommerperioden.

Perfekt timing Formanden for Natur, Miljø og Klimaudvalget Louise Colding Sørensen er også begejstret for udsigten til en svømmetur i søen.

"Tænk at vi er så heldige at have en sø midt i byen, som er så ren, at man kan bade i den. Med udsigt til en sommer, hvor rigtig mange af os skal være hjemme, er timingen for åbningen af badesøen ret perfekt," siger hun.

Teglgårdssøen er i gennemsnit ca. 1,6 meter dyb. Kvaliteten af badevandet er udmærket, og der tages analyser af badevandet i hele sæsonen.

Badebro, klargøring af badeområdet, beskæring, skiltning med videre har kostet kommunen 200.000 kroner. Desuden er der afsat driftsmidler til den daglige rengøring, herunder af toiletvogn og tømning af skraldestativ.

Der kan parkeres på Teglgårdssøens gratis p-plads på den anden side af søen, hvis man kommer i bil, eller på gymnasiets cykelparkering, hvis man kommer cyklende.

Badebroen bliver en træbro, som bliver båret af jernstolper. Broen kommer til at gå 15 meter ud i søen og bliver 1,6 meter bred. For enden af broen vil der være en platform på 3,5 x 5 meter.

Der bliver i øvrigt udlagt stabilgrus og sand på søbunden i badeområdet.

relaterede artikler

Teglgårdssøen får badebro: Indvielse til sommer 18. marts 2020 kl. 17:16

Døde fisk i Slotssøen gav bekymring 15. februar 2020 kl. 09:34