Hillerød går i grønt fredag den 3. april. Arkivfoto

Foto-event: Vis os 'dit grønne Hillerød'

Send os et foto af 'dit grønne Hillerød' og deltag i lodtrækningen om et gavekort til byens butikker

Hillerød Posten - 05. marts 2020 kl. 14:14 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag den 3. april er der Late Night i Hillerød, og som altid holder butikkerne åbent helt til klokken 22. Denne gang er temaet for dagen og aftenen det 'grønne'.

Byens butikker sætter blandt andet fokus på det miljørigtige, det genbrugelige og det bæredygtige. Du kan også smage insekter, lave din egen modellervoks, høre mere om, hvad de lokale butikker gør for at være bæredygtige og meget, meget mere.

Hillerød Posten præsenterer i samarbejde med Hillerød.nu et foto-event med temaet 'dit grønne Hillerød'.

Men hvordan ser dit grønne Hillerød ud? Det vil vi meget gerne have et foto af.

Det er helt op til dig, hvad du vil tage et foto af. Det vigtigste er, at billedets tema er 'grønt'. Det kan være et foto af din grønne yndlingsplet i Hillerød, en affaldsindsamling, der har deltaget i eller et billede af et genbrugsprojekt, I har lavet hjemme på vejen. Eller noget helt andet.

Kun fantasien sætter grænserne, så længe dit foto viser, hvordan 'dit grønne Hillerød' ser ud. Alle de billeder, vi modtager, bliver udstillet i forbindelse med Late Night-arrangementet fredag den 3. april, hvor de bliver hængt op rundt omkring i gågaderne sammen med en lille beskrivelse af, hvad det er, man ser på billedet.

Det er derfor meget vigtigt, at du også laver en beskrivelse af dit foto. Skriv lidt om, hvor det er taget, hvornår, og hvad det er, man kan se på billedet.

Der er ikke tale om en konkurrence med vindere og tabere, men alle, der sender os et foto, er med i lodtrækningen om et gavekort på 500 kroner, der kan bruges i de butikker, der er med i Hillerød Shopping.

Og det er ikke udelukkende 'foto-nørder', der kan deltage. Alle kan være med, og vi går ikke specielt meget op i kvaliteten på dit billede, men sørg for at tage billedet i den højeste opløsning, hvis du taget det med kameraet i din mobiltelefon.

BEMÆRK: Hvis du sender os et foto af 'dit grønne Hillerød' accepterer du, at Hillerød Posten udstiller det i forbindelse med Late Night-arrangementet 'Grøn Fredag'. Samtidig accepterer du, at Hillerød Posten må bruge fotoet på både tryk og online.

For at være med i eventet, skal du sende os et foto af 'dit grønne Hillerød' på hip.red@sn.dk seneste fredag den 27. marts.