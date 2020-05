I april besluttede børn, familie og ungeudvalget, at børneforældre ikke vil få kompensation for betaling til daginstitutioner under corona-krisen. Det samme kommer måske til at gælde betalingen til frokostordningen. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

Forvaltningen anbefaler: Behold frokostpenge i kommunekassen

Hillerød Posten - 06. maj 2020 kl. 05:19 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis det står til kommunens forvaltning, vil forældre ikke få frokostpenge retur for de uger, hvor deres børn er blevet hjemme fra vuggestue, børnehave eller en anden daginstitution på grund af corona-nedlukningen. I dag, onsdag, skal Børn, familie og ungeudvalget tage stilling til, om forældre skal have den del af beløbet tilbage, der normalt går til indkøb af råvarer, og som har været minimalt under nedlukningen.

"Vi skal tale om, om vi skal følge forvaltningens indstilling eller ej - eller finde en anden model. Det her er et område, hvor kommunen har sparet nogle penge, men hvis man ser på det per barn, er det ikke mange penge," siger Peter Frederiksen (V), formand for Børn, familie og ungeudvalget.

Max en halv million For hvert barn er der tale om 225 kroner ud af det månedlige beløb for frokostordningen på 749 kroner, hvor størstedelen af beløbet altså er gået til køkkenmedarbejdernes løn. Det betyder maksimalt en halv million kroner mindre i kommunekassen. I forvaltningens anbefaling om at beholde frokostpengene i kommunekassen nævnes det, at den statslige kompensation til udgifter i forbindelse med corona-virussen ikke gives 1:1 til den enkelte kommune.

Det betyder, at Hillerød Kommune ikke nødvendigvis vil blive kompenseret for ekstraudgifter i forbindelse med genåbning af institutionerne, som for eksempel leje af telte, ekstra håndvaske på legepladser og ansættelse af praktiske medhjælpere, hvis udgifterne er højere end i andre kommuner.

En mellemvej Peter Frederiksen er forud for udvalgsmødet ikke klar over, hvilken fælles beslutning udvalget vil træffe.

"Det kan være, vi vil prøve at finde en mellemvej. Der er en del administrative omkostninger ved at skulle betale pengene tilbage," siger Peter Frederiksen. Han nævner, at det er en mulighed at give pengene tilbage til institutionen.

"Så kunne forældrene disponere over dem til noget nyt legetøj eller en opgradering af legepladsen eller i den dur. Vi vil prøve at se på, hvad vi kan enes om," siger han til Hillerød Posten.