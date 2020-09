Forsyningen bygger nyt på Roskildevej

Der skal blandt andet bygges en ny parkeringsplads til renovationsbiler og en bygning til at undervise børn om affald i

Gravemaskinerne arbejder for tiden på hjørnet ved Lyngevej og Roskildevej. Her er Hillerød Forsyning nemlig i gang med at udvide med blandt andet en ny parkeringsplads og en besøgsbygning.