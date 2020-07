Tine West afløser Kurt Andersen bliver ny formand for Hillerød Tennis- og Padelklub. Privatfoto

Formandsskifte og nyt navn i Hillerød Tennisklub

Tine Westh afløser Kurt Andersen, som der blev sagt behørigt farvel til på generalforsamlingen i Hillerød Tennisklub, der oplever et medlemsboom på grund af padelbanerne - og derfor har fået nyt navn

Hillerød Posten - 10. juli 2020

Der var takketaler og afskedsgaver, men også stående bifald til Kurt Andersen. Sådan måtte det være, når Hillerød Tennisklubs formand gennem fire år, sagde farvel.

Kurt Andersen blev behørigt takket på klubbens generalforsamling, der skulle være afviklet i marts, men blev udsat på grund af corona-krisen.

Kurt Andersen har som formand gennem fire år stabiliseret og udbygget tennisklubben, som fremstår bedre rustet end i flere år. Det skyldes ikke mindst sidste års investering i to udendørs padelbaner. Det har betydet, at årsregnskabet for 2019 lander på et underskud tæt på de 98.000 kr., mens dels har klubben råd til det, dels er der tale om en investering med perspektiv.

Folk fra nær og fjern leder efter padelbaner, og Hillerød er et skridt foran de fleste andre klubber i det nordsjællandske. Foråret 2020 har - trods førnævnte krise - medført en medlemsfremgang på 88. Næste skridt kan blive etableringen af et indendørs padelanlæg med fire baner. Det kommer i givet fald til at ske i et samarbejde med private investorer.

Et konkret resultat af padel-invasionen handler om, at det på generalforsamlingen blev vedtaget at ændre klubbens navn. Fremover er der tale om Hillerød Tennis- og Padelklub forkortet HITPK.

Udover Kurt Andersen var der bl.a. også afgang af kasserer Janne Theilgaard.

Nye medlemmer af bestyrelsen bliver Casper Tvede og Per Kristensen. Samt ikke mindst Tine Westh, der er klubbens nye formand. Tine Westh har ikke mindst stået i spidsen for padel-initiativer og vil også arbejde for at fremme det sociale aspekt i klubben.