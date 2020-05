Formand fortsætter i Hillerød Bys Lokalråd

Sikre trafikale forhold

"Hillerød Bys Lokalråd har stor fokus på at vise, at Hillerød bymidte har brug for dets lokalråd, og at vi i fremtiden vil inddrage så mange lokale som muligt i vores arbejde. Vi arbejder videre med rejsningen af en statue af Grevinde Danner på Torvet samt bedre og mere sikre trafikale forhold for både cyklister og bilister og bedre parkeringsforhold," udtaler Marianne Løvdal i en pressemeddelelse.