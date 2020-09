Skatteborgere i Hillerød - rundt regnet dem over 18 år - vil fremover skulle betale omkring 25 kroner mere om måneden i skat, fremlagde budgetpartierne. Foto: Trine Lønbro Nielsen

Forligspartier: Skattestigning er nødvendig

Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten kunne mandag præsentere et budgetforlig, som ifølge dem blev reddet hjem med en skattestigning på 0,25 procent

Det er nødvendigt at hæve skatten i Hillerød Kommune, hvis man skal holde fast i gode forhold i børnehaver, på skoler, i hjemmepleje og på plejehjemmene.

Sådan lød det fra de forligspartier, som mandag morgen præsenterede deres budgetforlig for Hillerød Kommunes økonomi de næste fire år.

Udligningsreformen har sendt en regning på 24 millioner kroner videre til Hillerød, og Folketinget har derfor givet kommunen mulighed for at hæve skatten - og det tilbud var kommunen nødt til at gøre brug af, sagde borgmester Kirsten Jensen fra Socialdemokratiet, som søndag indgik budgetforlig med SF, Radikale Venstre og Enhedslisten:

"Vi er nødt til at bruge denne skattemekanisme for at nå vores mål og have en kassebeholdning. Jeg tror ikke nogen af os gik til valg på at hæve skatten, men vi er gået til valg på ordentlige dagtilbud, skoler og ordentlig velfærd, når man er gammel og har brug for hjælp. For at betale for det forbrug, vi ønsker, lader vi skatten stige fra 25,6 procent til 25,85 procent".

50 kroner om måneden Ifølge kommunens beregninger vil skattestigning kommer til at koste kommunens skatteborgere omkring 550 kroner om året - eller under 50 kroner om måneden. Dermed kræver kommunen skatte for næsten 11 millioner kroner ekstra op.

"Hvis vi slår os sammen, kan vi løse nogle af de behov, vi ved, findes. Det er meget dyrt for den enkelte at tage sig af," sagde Kirsten Jensen, da budgetforliget blev præsenteret på rådhuset mandag.

Ikke undgås Også SF mente, at det var nødvendigt med skattestigning for at hive budgettet hjem, sagde Rikke Macholm:

"Når vi står i en situation, hvor vi starter med at mangle 24 millioner kroner, og samtidig har vi en sagen på Jespervej (renovering af Grønnevang Skoles afdeling, som er skimmelsvamp- og pcb-ramt, red.). Hvis vi ønsker at opretholde kernevelfærden, så kan vi ikke undgå at gå ind og prøve at få de penge tilbage gennem en skatteforhøjelse. Det har været nødvendigt. Heldigvis er det en skattestigning, der er så lille, at den ikke betyder vældig meget for den enkelte borger. Så det lykkes at slippe igennem, uden at det bliver slemt for nogen," sagde hun.

Også Radikale Venstre gik med på at sætte skatten op:

"En skattestigning var ikke et succeskriterium. Men vi mener, det var nødvendigt at tage skattemuligheden med i år," sagde Christina Thorholm.

Ellers skære ned Tue Tortzen fra Enhedslisten mente også, at en skattestigning ikke var til at undgå i forhandlingerne:

"Vi havde to muligheder: Vi kunne skære ned eller kræve mere i skat. Og nu har vi haft budgetter i en årrække, hvor vi har skåret, skåret og skåret - både på biblioteket, de socialt svage og vejene. Vi har ikke luft til mere. Hvis ikke vi havde lagt en skattestigning ind, så kan jeg ikke forestille mig, at Enhedslisten var med," sagde han.

Håbede på bredt forlig Kirsten Jensen havde håbet, at flere partier vil gå med i budgetaftalen, men det kommer ikke til ændre på konstitueringen med blandt andre Venstre, sagde hun:

"Jeg havde både håbet og regnet med, at vi kunne lave budget sammen, men det ændrer ikke noget ved vores konstituering. Vi har været glade for de brede budgetter, men også for de gode budgetter," sagde hun, og Radikales Christina Thorholm gav hende ret:

"Vi lægger også vægt på det brede samarbejde, og vi ønsker fortsat at række ud og finde løsninger på tværs".

Også Thomas Brücker havde håbet på et bredt forlig:

"Det var hele tiden målet at lave et bredt forlig, så vi var nødt til at bøje os mod hinanden. Men da vi kom i gang med at finde ud af, hvad der var af udgiftsbehov, kunne vi ikke finde hinanden. Vi valgte at gå med det, som vi tror, er det bedste for borgerne". Forligspartierne Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Enhedslisten udgør i alt 15 af byrådets 27 medlemmer.

