Foredrag om moselig og menneskedele

foredrag Hvilke tanker gemmer der sig mon bag ideen om at ofre et menneske? Hvordan kan man bruge menneskeknogler som råmateriale til redskaber og lignende? Ud fra hvilket etisk princip er det i orden, at menneskeknogler er røget ud med husholdningsaffaldet? Og hvad betyder det, at man ved opførelsen af et hus har placeret en menneskeknogle sammen med en dørstolpe eller under ildstedet?