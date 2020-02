Foredrag om kristendom og køn

I foredraget kommer han blandt andet ind på, hvad tidens kønsneutrale ideologi betyder for børn og unge.

Foredraget er det sidste i rækken af tre gratis vinterforedrag for alle interesserede.

"Vi vil gerne bringe et kristent perspektiv på aktuelle og alment menneskelige emner, fordi kristendommen har noget væsentligt at bidrage med på en lang række områder, som er fælles for alle mennesker," siger forstander Henrik Nymann Eriksen om idéen bag vinterforedragene.