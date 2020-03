Foredrag om at tage ansvaret

"Har du svært ved at slippe den rolle, du havde i familien som barn? Føler du, at du ofte ender med at føle et stort ansvar for, at alle omkring dig trives og har det godt? Det kan have mange konsekvenser at vokse op i en familie med misbrug. Nogle børn har i en tidlig alder stået med et alt for stort ansvar for familiens trivsel og har svært ved at lægge det ansvar fra sig, når de vokser op," skriver Tuba Hillerød i en pressemeddelelse.