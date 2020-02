Det handler blandt andet om klimavenlige rejser, når Center for Mindful Living afholder fredagscafé på fredag. Arkivfoto

Foredrag: Sådan kan vi rejse mere klimavenligt

På fredag den 21. februar mellem klokken 16 og 18 inviterer Center for Mindful Livings Miljøgruppe til gratis og åben fredagscafé for alle.

Miljøgruppen har inviteret Jens Juul Jørgensen til at komme og fortælle om sin vandretur i den franske del af Pyrenæerne, hvor han fulgte i den religiøse gruppe katharernes fodspor.

Miljøgruppen har også fundet noget materiale, der kan inspirere til nye måder at holde ferie på.

"Tag også gerne dine idéer og eventuelt materiale med. Vi ønsker, at vi får en god snak om mulighederne for at ændre på vores rejsevaner af hensyn til klimaet," skriver miljøgruppen i en pressemeddelelse.