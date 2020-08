Foredrag: Få det bedre med 'ayurveda'

Center for Mindful Lving i Slotsgade får torsdag den 13. august besøg af Nicolay Marcus Zederlinn, der vil fortælle mere om, hvordan du ved at følge enkle råd om kost og daglige rutiner, vil kunne reducere mange ubehag og sygdomme.

Nicolay Marcus Zederlinn vil her fortælle mere om 'ayurveda', der beskriver fordøjelsen som et af de centrale fokuspunkter for sundhed.

Det siges, at affaldsstoffer er skyld i mindst halvdelen af alle sygdomme, og derfor lægger 'ayurveda' stor vægt på dette område. Affaldsstoffer kan for eksempel vise sig som stivhed i kroppen, dårlig smag i munden, hæmmet vejrtrækning og mangel på energi. Sker der en ophobning af affaldsstoffer over længere tid, resulterer det ofte i sygdom. Der findes en masse gode råd om kost og sunde daglige rutiner, som kan reducere affaldsstofferne i kroppen og derved også reducere sygdomme og ubehag som for eksempel hudproblemer, forstoppelse, depression, hedeture og søvnproblemer.