RFO-fonden har givet sine sidste 220.000 kroner til Hillerøds kommende multipark. Fra venstre er det Tue Tortzen, der er formand for fonden, Søren Lerche fra Street-Lab og Helle Osther, der er formand for 3F Frederiksborg. Foto: Martin Warming

Fond tømmer kassen og giver sine sidste penge til multipark

Hillerød Posten - 05. august 2020 kl. 17:30 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Street-Lab har en drøm om at bygge en stor multipark ved siden af tennishallen på Milnersvej.

Her skal man blandt andet kunne stå på skateboard, løbe på løbehjul og rulleskøjter, holde fællesspisninger og meget, meget mere.

Og nu er drømmen om en multipark rykket et godt skridt nærmere på at kunne blive realiseret.

Folkene bag RFO-fonden, der står for Rød Fond Oplysning, har nemlig besluttet sig for at nedlægge sig selv og donere sine sidste penge til Street-Labs multipark-projekt.

Fonden har derfor doneret 220.000 kroner til projektet.

RFO-fonden blev stiftet i 2005, da SID og KAD-fagforeningerne i Hillerød og Helsinge gik sammen og blev til 3F Frederiksborg.

"Det tynder ud blandt dem, som var aktive i de gamle fagforeninger, og derfor er vi blevet enige om at tømme fonden til et godt formål. Her er Street-Labs multipark oplagt. Folkene bag det har et fantastisk gå-på-mod, og nu er de godt på vej til at få lavet et stort anlæg, hvor unge kan mødes og dyrke deres forskellige aktiviteter, være sammen, røre sig og lære nye mennesker at kende," fortæller Tue Tortzen, der - udover at sidde i byrådet i Hillerød for Enhedslisten - også er formand for fonden.

Har støttet før Det er ikke første gang, RFO-fonden støtter Street-Lab med en pose penge. For et halvt år siden gav fonden 500.000 kroner til multiparken, der kommer til at koste ti millioner kroner at opføre.

Street-Lab har søgt om fire millioner kroner fra kommunen, men resten af pengene skal Street-Lab altså selv skaffe.

"Nu har vi fået over 700.000 kroner fra RFO-fonden, og det betyder, at vi har kunnet starte hele projektet op, så der sidder en arkitekt og tegner på skitserne, vi har fået lavet jordbundsundersøgelser, og vi er i gang med hele projekteringen. Det, vi håber nu, er jo, at kommunen kan finde fire millioner kroner, så de store fonde kan se, at der også er politisk opbakning," siger Søren Lerche.

Sådan kunne den kommende multipark måske komme til at se ud.

Gode chancer Tue Tortzen er optimist på Street-Labs vegne - men han kan ikke love noget, understreger han.

"Der er jo ingen, der synes, at det er en dårlig idé med en multipark i Hillerød, men jeg kan ikke stå her og love, at pengene bliver afsat i det kommende budget, men jeg tror, at chancerne er gode. Det vigtigste er, at arbejdet er i fuld gang, og jeg er sikker på, at vi nok skal finde pengene til multiparken på et tidspunkt. Nogle gange tager det desværre bare lidt længere tid, end man havde håbet på," siger Tue Tortzen.

"Fire millioner kroner er selvfølgelig mange penge, men jeg synes, at pengene er givet rigtig godt ud, når man tænker på, hvad man får for dem. En multipark vil tiltrække folk fra hele Nordsjælland, og vi vil få et sted, hvor det er de unge, der sætter dagsordenen og går ind og tager et ansvar. Det mangler vi i Hillerød," lyder det fra Søren Lerche, der i øjeblikket sidder og skriver ansøgninger til de store fonde sammen med kommunens fundraiser.

"Vi er blandt andet ved at lave en ansøgning til TRYG-fonden på to millioner kroner, og en til Lokale og Anlægsfonden på halvanden millioner kroner," siger han.

En hilsen fra de gamle kæmper Multiparken, der bliver overdækket, skal ifølge planerne bestå af 20 såkaldte 40 fods skibscontainere, der hver er 30 kvadratmeter store. De skal danne den ydre ramme om selve hallen, der bliver 700 kvadratmeter stor. Containerne skal isoleres, og der kommer vinduer i dem, så de kan bruges som 'opholdsrum' til en lang række forskellige formål.

"Street-Lab er for børn, der måske ikke lige synes, at håndbold og fodbold er det fedeste i verden. Det er børn, der er udfordret på mange måder, og ikke kommer fra ressourcestærke familier. Det er dem, Søren Lerche løfter i sit projekt," lyder det fra Helle Osther, som er formand for 3F Frederiksborg.

"Vores donation er en hilsen til ungdommen fra de gamle kæmper, som knoklede på Teglværkerne, i skovene og landbruget, på fabrikkerne og på byggepladserne og budskabet er: Hjælp hinanden, hold liv i solidariteten og fagforeningerne og hold sammen mod uretfærdigheder, hvor de end sker i verden," lyder det fra Tue Tortzen, der håber, at RFO-fondens donation vil være med til at gøre det lettere for Street-Lab at skaffe midler fra andre fonde og Hillerød Kommune.

RFO-fonden har gennem tiden støttet Østfestivalen, aktiviteter for kræftramte børn, samarbejdet mellem Hillerød og den serbiske by Kladovo, Fællesspisninger i Hillerød og en række andre gode formål. Desuden har fonden betalt for Martin Andersen Nexøs mindesten og mindetavlen for de hillerødborgere, som deltog i Den Spanske Borgerkrig

