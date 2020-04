Føtex delte muffins ud på lokale plejecentre

"Vi er i en tid, der sætter afstand på de dyrebare relationer til vores ældre. Derfor vil vi gerne bidrage med at forsøde tilværelsen og at sætte smil på deres læber. Vi er rigtig glade for, at vi som butik kan være med til at løfte op om vores lokalområde og gøre den lille forskel på en helt normal, unormal fredag," fortæller nonfood teamleder Mette Krone fra Føtex i Hillerød i en mail til Hillerød Posten.