Føtex-ansatte tester mundbind: "Folk tror, man er hysterisk"

Folk kigger da lidt, når man sidder der i sin bil alene med mundbind på - og det føles underligt, når folk ikke kan se, man smiler, fortæller Føtex-ansatte, som deltager i forskningsprogram

Hillerød Posten - 01. maj 2020

I Asien ser man dem ofte - og måske skal vi i fremtiden i Danmark også gå med mundbind på, når vi bevæger os ud hjemmefra?

I hvert fald skal et nyt forskningsprogram kortlægge, om mundbind rent faktisk kan gøre en forskel i kampen mod virussmitte. Blandt deltagerne i undersøgelsen er en række ansatte i Føtex i Hillerød. De har meldt sig frivilligt til at bære mundbind hver dag i en måned, og de skal tage dem på, lige så snart de bevæger sig ud af deres hjem.

"Det bliver lidt fugtigt og varmt indenunder. Og brillerne dugger af og til," siger Jens Steen Christensen, som sidder ved kassen i Føtex og nu har testet mundbindene i to ugers tid.

Himler med øjnene Der er nogle, der kigger lidt ekstra, når han sidder der med mundbindet på, fortæller han:

"De tænker sikkert, at jeg er hysterisk. Og når jeg går i byen, så kigger folk lidt ekstra. Det er, som om de tænker, 'hold da op', og det er lige før, de himler med øjnene. Men det må man tage med," siger han.

Også varehuschef Frank Borgen Baltzer har meldt sig til at gå med mundbind på i en hel måned. Han har det på hele tiden, når han er hjemmefra - både når han kører i bilen til og fra arbejde, når han fylder op tidligt op morgenen, og når han henter datteren fra en legeaftale.

"Man får virkelig respekt for sundhedspersonalet, som går rundt med mundbind hele tiden, når man selv prøver det. Især når man arbejder fysisk hårdt og trækker vejret tungt, kan man mærke, det bliver fugtigt inden under det. Jeg har da også fået nogle reaktioner. Da jeg skulle hente min datter, var de meget overraskede over, at jeg havde mundbind på. Det er også svært, at man ikke kan bruge sin ansigtsmimik, og at folk ikke kan se, at man smiler. Man kan hurtigt komme til at se lidt sur og skrap ud, når man har sådan et mundbind på. Man bliver i hver fald bevidst om, hvor meget man rent faktisk bruger ansigtet i hverdagen - og lige sender hinanden et smil, når man går forbi hinanden," siger han.

Række tunge under Det er også noget, Jens Steen Christensen har bidt mærke i:

"Jeg tager mig selv i at sidde og smile, men tænker så, 'hvorfor gør jeg egentlig det', for folk kan jo ikke se det. Men de fleste ved, jeg smiler inde bag ved, selv om jeg jo faktisk kunne sidde og række tunge, uden nogen så det. Stamkunderne kender mig - en af dem sagde: 'Det pynter' til mig, da jeg sad med mundbindet på," siger han med et smil.

Også frugt- og grøntchef John Englund bærer mundbind som en del af forsøget.

"Folk glor. Jeg har også selv gået og grinet af japanere, der går med mundbind, for alle siger jo, at de ikke virker. Men nu har jeg meldt mig til det her, og så går jeg 'all in'. Og folk kigger da meget, for de er ikke vant til at se det - det er på en måde en smule udansk. Men jeg er bedøvende ligeglad med, hvad andre folk tænker," siger han.

Også han peger på, at det er lidt ubehageligt med den fugtige varme under mundbindet, og at brillerne dugger.

"Og så er det mærkeligt, når man går og smiler, og folk ikke smiler igen. De kan jo ikke se det. Man har sådan et 'stoneface' udadtil".

Positiv reaktion Alle testpersonerne bærer et badge, hvor der står, at de tester mundbindet som en del af et forsøg. Det er dog ikke altid, folk lige ser det.

"Men så snart de hører, at det er en del af et forsøg, er de meget positive. Folk synes, det er godt, at vi tager ansvar," siger Frank Borgen Baltzer.

De har alle tre meldt sig for at få en afklaring på, om mundbind rent faktisk kan hjælpe mod virussmitte.

"Nu må vi altså have det undersøgt. Selv er jeg skeptisk, men jeg gør det ordentligt nu, så vi kan få klarhed. Og hvis det virker - ja, så er det en overvejelse værd, om man vil gå med det," siger John Englund, og Frank Borgen Baltzer er enig:

"Jeg vil gerne være med til at tage ansvar for at få det undersøgt. Det eneste, jeg overvejede, inden vi sagde ja, var, om vi sendte nogle forkerte signaler - altså om nogle kunder kunne tro, at vi bar maskerne, fordi vi var smittede med coronavirus. Men det er ikke min opfattelse, at nogen har troet det. Der er da en enkelt kunde, som har sagt, 'nu smitter du vel ikke'. Men vi fik hurtigt forklaret det," siger varehuschefen, som understreger, at de ikke har haft nogen coronasmittede medarbejdere i Føtex.

Forsøget varer indtil 15. maj, hvor medarbejderne igen kan tage mundbindet af.

Det er omkring 10 medarbejdere i Føtex, som har meldt sig til forsøget. Halvdelen af dem går med mundbind - og halvdelen ikke. Tests skal senere vise, om der er nogen forskel på hvor mange smittede, der er blandt mundbindbærere og ikke-mundbindbærere blandt de i alt cirka 6.000 deltagere i forsøget.

Om studiet:

Deltagere i studiet kan findes blandt medarbejdere og kunder i Føtex, Bilka og Netto landet over samt blandt medarbejdere på Salling Groups lagre.

Studiet gennemføres som et lodtrækningsstudie omfattende 6.000 deltagere, hvor den ene halvdel af forsøgspersonerne skal leve som normalt og følge myndighedernes anbefalinger under corona-epidemien, mens den anden halvdel skal bære mundbind, hver gang de forlader egen bolig.

Forsøgsdeltagerne skal teste sig selv i hele forsøgsperioden, dels ved at måle antistoffer, dels ved at pode sig selv i svælg og sende prøverne tilbage til forskerne til undersøgelse. Ved afslutningen af perioden testes deltagerne igen med begge tests for corona-smitte.

Bag projektet står forskere fra fire hospitaler i Region Hovedstaden.

Forskningsprojektet er støttet af Salloing Fondene med fem millioner kroner.