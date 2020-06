Første student fik huen og et 10-tal

"Vi var oppe og forsvare en rapport og en del af en bygning, som vi har lavet. I rapporten har vi lavet tegninger over et hus. Det skal indeholde brandsikring, beregninger og krav i forhold til varmetab m.m. I vores tilfælde skal det også være hjem for et handicappet barn, så vi skulle også sørge for, at det er handicapvenligt og følger nogle særlige regler inden for det område. Så vi kommer omkring rigtig mange faggrupper inden for håndværk. Derefter skulle vi vise et udsnit af et hus, som vi har bygget, hvor vi har lavet fundament, muret en væg op, lavet gulv og gipsvæg og -loft. I forhold til el i vores "hus" har vi valgt at arbejde med IHC-styring, som skal programmeres. Det vil sige, at en afbryder kan gå fra at styre spisebordslampen til at styre køkkenbelysning uden at trække nye kabler, men ved at programmere," fortæller han i en pressemeddelelse.