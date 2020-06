Se billedserie Adminstrerende direktør i HHM, Svend Pedersen, borgmester Kirsten Jensen (S) og administrerende direktør i Ikano Bolig, René Brandt, tager første spadestik til Cirkelbuen. Foto: Kim Rasmussen

Første spadestik til ny bydel i Ullerød

Et bydelshus skal være med til at understøtte det sociale liv i Hillerøds nye bydel

Hillerød Posten - 10. juni 2020 kl. 10:30 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ikano Bolig og Hillerøds borgmester Kirsten Jensen tog torsdag den 4. juni første spadestik på de første 22 rækkehuse i Cirkelbuen i Ullerød Nord.

På grund af corona var kun få inviteret til spadestikket, men købere og andre interesserede kunne følge arrangementet online.

"Det er utroligt glædeligt, at de første rækkehuse i Cirkelbuen nu skyder op. Det bliver et fantastisk boligområde, som jeg glæder mig til at følge. Hillerød Kommune har masser at byde på med natur, shopping, et rigt kultur- og fritidsliv, god infrastruktur og kort afstand til København. Med de nye rækkehuse får vi mulighed for at byde endnu flere velkommen til at bo i Hillerød og få glæde af de mange muligheder. Samtidig sætter jeg stor pris på det engagement, som Ikano Bolig viser i lokalområdet," fortæller borgmester Kirsten Jensen i en pressemeddelelse fra Ikano Bolig.

De første rækkehuse vil være klar til indflytning i starten af det nye år, og når byggeriet er helt færdigt, vil der stå 39 rækkehuse og 84 lejligheder i den nye bydel. Desuden er der også udstykket 29 parcelhusgrunde. Rækkehusene vil bestå af et- og toplanshuse på mellem 90 og 132 kvadratmeter, mens lejlighederne bliver på mellem 70 og 110 kvadratmeter.

Plads til fællesskab Indretningen af rækkehusene sker i samarbejde med IKEA Taastrup, og der er fokus på at udnytte og optimere hver en kubikmeter i boligerne bedst muligt, skriver Ikano Bolig i pressemeddelelsen.

"Det kommende boligområde i Hillerød får også et fælles bydelshus, 'Nærvær', som skal drives af frivillige og være med til at understøtte det sociale liv i området og i resten af byen, hvor der blandt andet kan arrangeres fællesspisninger," står der.

"Vi ønsker at bygge funktionelle og attraktive boliger med god indretning til priser, hvor de fleste kan være med. Samtidige vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at fællesskaber og det gode naboskab kan blomstre i lokalmiljøet. Et godt hjem handler ikke kun om livet inde i husene, men også om livet omkring dem. Derfor gør vi en indsats for at bidrage og engagere os i udviklingen af lokalsamfundet i Hillerød," siger René Brandt, der er administrerende direktør hos Ikano Bolig.

"Vi glæder os meget til at bygge Nærvær i Hillerød, der er vores koncept for, hvordan man kan være med til at skabe relationer, som vi tror er én af forudsætningerne for et velfungerende boligområde," slutter han.

Bydelshuset Nærvær er stærkt inspireret af købmands- cafeen Jordnær i Gadevang.

