Første skoledag: Flere elever til de tekniske erhvervsuddannelser

Tekniske uddannelser i Hillerød må oprette flere hold for at få plads til alle - og der ser også ud til at være elevpladser nok

Hillerød Posten - 12. august 2020 kl. 11:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På en af årets varmeste dage, mandag 10. august, kunne Hillerød Tekniske Skole byde velkommen til første skoledag for 765 nye og gamle elever.

Og interessen for uddannelserne er stor, fortæller uddannelsesdirektør Tina Steinbrenner i en pressemeddelelse:

"Søgningen til de tekniske erhvervsuddannelser i Nordsjælland er igen øget. Det er fantastisk at være vidne til den store interesse, der er for vores erhvervsuddannelser. Interessen ses på tværs af alle 15 tekniske erhvervsuddannelser her i Hillerød".

Inden for tømrer, snedker, maritime håndværksfag og ambulancebehandler er der oprettet venteliste. Også på Teknisk EUX, hvor eleven afslutter med en gymnasial eksamen og et svendebrev, oplever UNord en øget søgning i år og opretter nu tre spor i stedet for de to, de har haft tidligere.

Elevpladser nok I kølvandet af COVID-19 og nedlukningen af Danmark, hvor mange lærlinge mistede deres elevplads, er nogle bekymrede for, om der er lærepladser til de mange nye elever. Men der er ingen grund til panik, fortæller praktikcenterchef for U/NORD, Susanne Bomholt Andersen:

"Vi så, at der kom flere elever i vores praktikcenter i juli. Men til gengæld er der allerede nu betydeligt færre elever, fordi mange har fået en læreplads hen over sommeren. Generelt er billedet nu næsten, som det plejer".

Skolen fortsætter med at lede efter elevpladser, siger hun:

"Selvom det ser positivt ud, og flere elever igen får en læreplads, så fortsætter vi arbejdet. Vi er ekstra opsøgende i forhold til virksomhederne og for at øge deres kendskab til de favorable tilskudsmuligheder, som løber året ud. Generelt har vi ikke været så hårdt ramt, som de har andre steder. Derfor fortjener virksomhederne i Nordsjælland også et skulderklap, fordi langt de fleste fastholdt deres uddannelsesansvar under nedlukningen i foråret. Og nærmest samtidig med at de første ordre kommer ind, ansætter de lærlinge igen".

Elever er ikke bekymrede En af eleverne, som havde første skoledag, var Marcus Rasmussen, som er ved at uddanne sig til mekaniker.

"Jeg har valgt uddannelsen, fordi jeg altid har gået og skruet på biler sammen med min far og min storebror. Jeg drømmer om at blive selvstændig og få min egen virksomhed en dag, men først skal jeg lige have uddannelsen. Jeg har allerede snakket med en mester om en elevplads, så umiddelbart bekymrer jeg mig ikke for mangel på elevpladser på grund af corona, for det er mit indtryk, at der er masser af gode elevpladser at få".

