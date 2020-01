Se billedserie Street-Lab har fået tegnet et nyt projekt med en multipark i skibscontainere.

Første halve million er i hus til Hillerøds kommende multipark

Street-Lab glæder sig over, at fond har støttet deres kommende 7,5 millioner kroner dyre multipark på Milnersvej

Hillerød Posten - 29. januar 2020

Hillerøds kommende multipark er rykket et skridt tættere på at blive til virkelighed. For den første halve million kroner er nu i hus for multiparkprojektet - og de frivillige i Street-Lab håber, at de allerede i sommeren 2021 kan rykke deres gadeidræt, koncerter, events og fællesspisninger ind i et nyt containerhus på Milnersvej.

Glad formand Det er fonden for fagforeningerne i den tidligere Fællesorganisation, som har valgt at støtte byggeprojektet med 500.000 kroner, og det vækker glæde hos Street-Labs formand Søren Lerche: "Det er rigtig dejligt, og vi er utroligt glade for støtten. Fagforeningen kontaktede os selv igennem byrådsmedlem Tue Tortzen og fortalte, at vi kunne søge pengene. Det gjorde vi så i november, og i fredags var vi til møde med dem, og de besluttede at støtte byggeriet med 500.000 kroner. Samtidig giver de 50.000 kroner til det nuværende Street-Lab. Så det sætter virkelig vores fundraisingopgave i gang," siger han.

Grund bag tennishallen Street-Labs kommende multipark skal holde til på en grund bag tennishallen på Milnersvej - en grund som kommunen har fundet til multiparken. Et tidligere multiparkprojekt blev afvist politisk, da det var for dyrt, men nu har Street-Lab fået udarbejdet nye skitser til en multihal lavet af skibscontainere. Dette projekt kan gennemføres for omkring 7,5 millioner kroner, hvoraf Street-Lab nu altså har skaffet de 500.000 kroner: "Efter projektet blev skrinlagt, gik vi ind i, hvordan vi kan skaffe noget til billigere penge - og vi er faktisk endnu mere glade for det her projekt end det tidligere. Projektet ville kunne gøres billigere end de syv millioner kroner, men vi vil gerne bygge med relativt nye containere, som er isolerede og i orden," siger Søren Lerche, som fortæller, at politikerne i Idræts- og Sundhedsudvalget skal se på skitserne på deres møde 3. februar: "Vi har fået en arkitekt og byplanlægger til at skitsere projektet, så vi kan visualisere, hvad det er, vi gerne vil, og gå mere i dybden med projektet. Så kan vi gå mere ned i detaljegraden og se på økonomien for, hvordan det endelige hus skal se ud. Efter udvalgets beslutning kan kommunen også gå i gang med deres egen fundraising til projektet".

"Imponerende" Ifølge Søren Lerche bliver det "en meget imponerende, kreativ og nytænkende multihal" på i alt 1.500 kvadratmeter, som foreningen vil bygge på Milnersvej. Tanken bag er at samle hele Hillerød i et fællesskab - og der skal være aktiviteter for hele byen og alle generationer, men med børn og unge i centrum. Street-Lab ønsker at forebygge ensomhed, mobning og kriminalitet ved at sørge for fælles aktiviteter og muligheder for at dyrke fritidsinteresser sammen, fortæller Søren Lerche. Street-Lab har ramper til skateboard, løbehjul og bmx, og de frivillige arrangerer gratis fællesspisning hver tirsdag. Der er både ung til ung-undervisning i airtrack, dans og gadeidræt og Cross Fit-træning. To gange om ugen deler frivillige også mad ud til folk, der har det økonomisk svært.

Forlænget lejekontrakt Street-Lab holder i dag til på Milnersvej 44 i lokaler, der ejes af frikirken Alive. Frikirken meddelte dog i efteråret, at de selv fik brug for lokalerne, og Street-Lab frygtede dermed at stå uden tag over hovedet til sommer. Men inden jul meldte frikirken ud, at Street-Lab alligevel kunne blive i lokalerne frem til sommeren 2021. "Det var en fantastisk nyhed og en dejlig julegave," siger Søren Lerche, som nu håber, at Street-Labs nye lokaler kan stå klar til sommeren 2021, så Street-Lab kan rykke deres ramper og andet udstyr direkte over i de nye lokaler.

Optimistisk Søren Lerche er optimistisk og mener sagtens, den nye multipark kan stå klar om halvandet år: "Det kan vi sagtens - og så er det især rart, at vi får nogle private sponsorer på, som bidrager til processen". Hvis man har lyst til at støtte Street-Lab eller kender nogen, som vil, så kan Søren Lerche kontaktes på tlf. 50488192.